Wieczysta o krok od kolejnego transferu. Były kapitan Legii Warszawa

07:35, 29. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Mateusz Wieteska ma zostać nowym środkowym obrońcą Wieczystej Kraków. Wkrótce przejdzie on testy medyczne, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Wieczystej Kraków
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Mateusz Wieteska ma dołączyć do Wieczystej

Wieczysta Kraków od porażki zaczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Kazimierza Moskala ulegli zespołowi Radomiaka Radom w pierwszym meczu pierwszej kolejki. Pomimo wyniku 1:2, trzeba przyznać, że gracze beniaminka zaprezentowali się jednak przyzwoicie na tle solidnego, w tym starciu, rywala. Niemniej z pewnością braki, które klub ma dotykają przede wszystkim defensywy, która popełniała tego dnia wiele błędów.

Pomóc w naprawie tej sytuacji ma transfer nowego środkowego obrońcy. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, nowym graczem Wieczystej Kraków zostanie Mateusz Wieteska. Były już reprezentant Polski rozstał się z Cagliari, a wkrótce ma przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu w Krakowie. Wszystko więc wskazuje na spory ruch, nawet jak na zespół beniaminka Ekstraklasy.

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Mateusz Wieteska w poprzednim sezonie rozegrał jeden mecz. W sumie jednak 29-latek zaliczył blisko 30 gier w barwach Cagliari, a 37-krotnie bronił barw francuskiego Clermont Foot 63. Przede wszystkim jednak to były kapitan Legii Warszawa, który na poziomie PKO Ekstraklasy ma spore doświadczenie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 6-krotnego reprezentanta Polski na milion euro.

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