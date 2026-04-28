Real Madryt ma nowego trenera?! Perez „namaścił” kandydata

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho faworytem Florentino Pereza do objęcia Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie kompletnie zawiódł. Kibice oczekiwali, że po słabej poprzedniej kampanii, tym razem uda się sięgnąć po jedno z dwóch najważniejszych trofeów, a więc wygrać Ligę Mistrzów lub ligę hiszpańską. Tymczasem Królewscy na to pierwsze już nie mają szans, a na drugiej pozostają tylko matematyczne złudzenia. Dlatego też wraz z końcem sezonu ma dojść do zmiany na stanowisku trenera.

Od dłuższego już czasu mówi się jasno, że Alvaro Arbeloa odejdzie z klubu, a poszukiwania jego następcy trwają. Na liście potencjalnych kandydatów miało być wiele nazwisk, od Jurgena Kloppa po Didiera Deschampsa. Wszystko jednak wskazuje na to, że Real Madryt już dokonał wyboru i chodzi o kogoś innego. Według informacji przekazanych, które przekazał David Ornstein z serwisu „The Athletic”, to Jose Mourinho jest faworytem samego Florentino Pereza. Ma to znaczenie dlatego, że prezydent Los Blancos zdecydował, że sam podejmie decyzję ws. nowego trenera. To oznacza, że Portugalczyk jest pretendentem do powrotu do Realu Madryt.

Co więcej, jako ujawnił wspomniany dziennikarz, klauzula wykupu Jose Mourinho z Benfiki Lizbona wynosi tylko 3 miliony euro. To dla takiego klubu jak Królewscy bardzo małe pieniądze. Dlatego też wydaje się, że ta opcja może przeważyć. 63-letni szkoleniowiec w tym sezonie z Benfiką notuje średnią punktową 2,05 pkt./mecz. Real Madryt prowadził już w latach 2010-2013, wówczas w 178 występach zanotował wynik 2,30 pkt./mecz.

