Real Madryt wybiera spośród czterech trenerów. Romano podał nazwiska

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mourinho, Deschamps, Klopp i Pochettino – oni mogą przejąć Real Madryt

Odpadnięcie z Pucharu Króla, stracona szansa na mistrzostwo Hiszpanii i porażka z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów – tak wyglądają dotychczasowe efekty pracy Alvaro Arbeloi w Realu Madryt. Konsekwencją ma być zwolnienie Hiszpana z funkcji trenera. Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale wszystko wskazuje na to, że tylko cud mógłby go uratować przed utratą pracy.

Kto więc może potencjalnie zastąpić Arbeloę? Kandydatów na fotel trenera jest kilku, a wśród nich są naprawdę głośne nazwiska. O szczegółach poinformował Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz ujawnił cztery nazwiska, które rozważa Florentino Perez.

Na liście życzeń Realu Madryt ma być Jose Mourinho, Juergen Klopp, Didier Deschamps oraz Mauricio Pochettino. Obecnie tylko Klopp jest do wzięcia za darmo. Pozostali są związani umowami z klubem bądź drużyną narodową. Romano podkreślił, że jak dotąd nie nawiązano kontaktu z żadnym z powyższych szkoleniowców. Część zarządu skłania się ku zatrudnieniu Kloppa, ale w tym przypadku wiele będzie zależało od tego, czy Niemiec wznowi karierę. Sezon 2025/2026 na ławce Los Blancos na pewno dokończy Arbeloa.

– Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zakończeniu sezonu. To nie jest coś, co zostanie zakomunikowane w najbliższych dniach. Część osób w klubie docenia pracę Arbeloi. Natomiast trudno będzie mu utrzymać posadę – mówił Fabrizio Romano.