FC Barcelona pracuje już nad przeprowadzeniem transferu obrońcy. Duma Katalonii złożyła ofertę za Lucasa Herringtona. Propozycja została jednak odrzucona przez Colorado Rapids - donosi "The Sydney Morning Herlad".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lucas Herrington w FC Barcelonie? Pierwsza oferta odrzucona

FC Barcelona planuje w letnim okienku transferowym wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, mistrzowie Hiszpanii wykonali już pierwsze kroki w kierunku pozyskania nowego gracza. „The Sydney Morning Herald” informuje, że Duma Katalonii złożyła ofertę transferową za Lucasa Herringtona, który na co dzień reprezentuje barwy Colorado Rapids.

Wspomniane źródło nie zdradza szczegółów propozycji. Amerykański zespół jednak postawił sprawę jasno i odrzucił ofertę FC Barcelony. Mówi się, że kwota transferu była zbyt niska. Na ten moment nie wiadomo, czy Duma Katalonii wróci z większą sumą pieniędzy za Lucasa Herringtona. Wkrótce media pewnie będą przekazywały kolejne informacje w tej sprawie.

Lucas Herrington ma za sobą świetne występy w Colorado Rapids. 18-latek zapracował sobie nawet na bilet na Mistrzostwach Świata 2026. Australijczyk znalazł uznanie w oczach selekcjonera i tym samym będzie jednym z najmłodszych zawodników na całym turnieju. Czas pokaże, czy cel transferowy FC Barcelony będzie podstawowym graczem swojej kadry.

Dotychczas Lucas Herrington rozegrał 17 spotkań w koszulce Colorado Rapids. Australijski obrońca zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.