Lewandowski i sensacyjny scenariusz. Borek ujawnił kulisy

Robert Lewandowski wciąż może znaleźć się na celowniku jednego z gigantów ligi tureckiej. Mateusz Borek ujawnił, że temat transferu nie został definitywnie zamknięty.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Nie wszyscy skreślili ten ruch. Borek ujawnia nowe kulisy wokół Lewandowskiego

Robert Lewandowski pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk na europejskim rynku transferowym. Nawet, jeśli oficjalnie nic nie wskazuje na rychłe rozstanie z FC Barceloną. Nowe światło na sprawę rzucił Mateusz Borek, który zasugerował, że zainteresowanie ze strony tureckiego Fenerbahce wcale nie wygasło.

Znany dziennikarz i komentator sportowy przyznał, że temat ewentualnego transferu kapitana reprezentacji Polski do ekipy ze Stambułu nadal funkcjonuje za kulisami. Jak podkreślił współwłaściciel Kanału Sportowego, Fenerbahce wciąż rozważa możliwość pozyskania Roberta Lewandowskiego i nie zamknęło definitywnie tego tematu.

– Temat Fenerbahce nie jest zamknięty. Chcą to rozegrać PR-owo tak, żeby nie wyszło na zasadzie „bierzemy spad po obietnicy wyborczej Safiego”. Nie jest tak, że Yıldırım nie ma przekonania do Lewandowskiego – przekonywał Borek w audycji „Moc Futbolu”.

Według źródła Fenerbahce nie chce dopuścić do sytuacji, w której ewentualne zainteresowanie Lewandowskim zostałoby odebrane jako realizacja politycznych lub wyborczych deklaracji. Klub ma pracować nad odpowiednią narracją, aby uniknąć niepotrzebnych kontrowersji wokół potencjalnego ruchu transferowego.

Na ten moment nie ma informacji o rozpoczęciu oficjalnych negocjacji. Mimo to wypowiedź dziennikarza pokazuje, że temat nie został całkowicie zamknięty w gabinetach tureckiego giganta. W świecie futbolu, gdzie sytuacja potrafi zmieniać się z dnia na dzień, samo utrzymywanie zainteresowania zawodnikiem kalibru Lewandowskiego może wystarczyć, aby transferowa historia jeszcze nabrała rozpędu.