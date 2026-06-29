Real Madryt chce przywrócić porządek. Mourinho ma zrobić to po swojemu

Real Madryt postawił na Jose Mourinho nie tylko ze względu na jego warsztat trenerski. Klub według "Marki" liczy, że Portugalczyk przywróci porządek i autorytet w szatni.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt rozpoczął nowy rozdział pod wodzą Jose Mourinho. Według informacji dziennika „Marca” decyzja o zatrudnieniu portugalskiego szkoleniowca miała znacznie szersze podłoże niż wyłącznie kwestie sportowe. Władze Królewskich miały szukać menedżera, który nie tylko poprawi wyniki drużyny. Ma także poprawić dyscyplinę oraz jasno określoną hierarchię w zespole.

Jak podaje źródło, w klubie narastały obawy dotyczące atmosfery w szatni oraz relacji między zawodnikami a sztabem szkoleniowym. Działacze mieli dojść do wniosku, że zarówno Xabi Alonso, jak i Alvaro Arbeloa nie cieszyli się takim autorytetem, na jaki zasługiwali. To właśnie te doświadczenia miały skłonić Real do postawienia na szkoleniowca znanego z twardej ręki i bezkompromisowego podejścia.

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Według hiszpańskiego dziennika Mourinho został wybrany również dlatego, że jego nazwisko samo w sobie wysyła mocny sygnał do piłkarzy. W klubie panuje przekonanie, że Portugalczyk posiada wystarczający autorytet, aby skutecznie reagować na oznaki niezadowolenia, publiczne pretensje czy podważanie decyzji trenerskich.

„Marca” twierdzi także, że prezydent klubu Florentino Perez poparł kandydaturę Mourinho, widząc w nim szkoleniowca zdolnego odbudować kulturę odpowiedzialności i dyscypliny. Działącze mają nadzieję, że doświadczenie Portugalczyka pomoże zapanować nad grupą pełną gwiazd światowego futbolu oraz młodych zawodników aspirujących do pierwszoplanowych ról.