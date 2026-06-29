Barcelona, Arsenal czy PSG? Te dwa kluby odrzucił Alvarez

Julian Alvarez jasno określił plan na przyszłość. Mimo trzech możliwych kierunków bierze pod uwagę tylko jeden. Mundo Deportivo podaje, że odrzucił Arsenal i PSG. Chce grać tylko w FC Barcelonie.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez odrzucił Arsenal i PSG

Julian Alvarez to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Atletico Madryt dobiega końca. Argentyńczyk otwarcie mówi o chęci zmiany otoczenia, a jego preferowanym klubem jest FC Barcelona.

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Katalończycy odwzajemniają zainteresowanie i uczynili z 26-latka priorytet transferowy. Przypomnijmy, że Blaugrana potrzebuje nowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego. Nie są jednak jedyni w wyścigu o pozyskanie bramkostrzelnego piłkarza. W gronie zainteresowanych wymienia się również Arsenal oraz Paris Saint-Germain. Nowe wieści ws. przyszłości Argentyńczyka przekazał dziennik Mundo Deportivo. Okazuje się, że dwa z trzech kierunków zostało odrzuconych przez zawodnika.

Alvarez nie bierze pod uwagę transferu do Arsenalu. Tak samo nie zamierza przechodzić do Paris Saint-Germain. Gdzie więc chce grać? Reprezentant Argentyny ma jeden cel, a jest nim FC Barcelona. Tylko taki kierunek jest rozważany przez piłkarza i jego otoczenie. Co więcej, Madrytczycy przekazali mu oferty z powyższych klubów, byle nie sprzedawać go ligowemu rywalowi, lecz szybko je odrzucił.

W minionym sezonie Alvarez wystąpił w 49 meczach, w których strzelił 20 bramek i zanotował 9 asyst. Dla Atletico Madryt gra od sierpnia 2025 roku, gdy ściągnęli go z Man City za 75 milionów euro.