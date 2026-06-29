Brazylia i Japonia zmierzą się ze sobą w poniedziałkowym meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy podstawowe składy obu reprezentacji.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia – Japonia: poznaliśmy wyjściowe składy

Poniedziałkowe zmagania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 rozpoczną się od niezwykle ciekawego starcia. A w nim Brazylia zmierzy się z Japonią. Canarinhos ma za soba udaną fazę grupową, w której odnieśli dwa zwycięstwa i zaliczyli jeden remis. Zespół z Azji nie może się pochwalić tak dobrym bilansem, ale ich boiskowa postawa budziła ogromny podziw.

Na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do boju obaj selekcjonerzy. Za akcje ofensywne reprezentacji Brazylii będzie odpowiadał zabójczy duet – Vinicius Junior i Matheus Cunha. W ataku Japończyków zobaczymy natomiast Daizena Maedę, który błyszczy na trwającym mundialu.

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius Junior

Japonia: Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – J. Ito, Maeda – Ueda

Pierwszy gwizdek tego spotkania rozbrzmi już o godzinie 19:00. Mecz zostanie rozegrany na obiekcie NRG Stadium w Houston, a arbitrem starcia będzie Maurizio Mariani.

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