Historyczny rekord w Ekstraklasie. Takich pieniędzy polskie kluby jeszcze nie dostały

Ekstraklasa S.A. zakończyła sezon rekordowym podziałem środków. Do klubów trafiło ponad 301 mln zł, a łączna wartość świadczeń przekroczyła 320 mln zł. Informacje podała spółka.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Ponad 300 milionów do podziału. Najwięksi wygrani mogą zacierać ręce

Ekstraklasa S.A. podsumowała finansowo sezon 2025/2026, ustanawiając nowy rekord wypłat dla klubów uczestniczących w rozgrywkach. Jak poinformowało biuro prasowe spółki, do osiemnastu zespołów trafiło łącznie ponad 301,1 mln zł, co jest najwyższą kwotą w historii ligi. Razem ze świadczeniami przekazanymi Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej całkowita wartość dystrybucji środków wyniosła około 320 mln zł.

Największym beneficjentem okazał się mistrz Polski – Lech Poznań. Otrzymał ponad 36,8 mln zł. Na tę sumę złożyły się środki z części stałej, premii za wynik sportowy, rankingu historycznego oraz programu Młodzieżowiec 2.0. Drugie miejsce pod względem wpływów zajął Górnik Zabrze z kwotą około 29,7 mln zł, a trzecie Jagiellonia Białystok, do której trafiło blisko 26,5 mln zł.

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Biuro prasowe spółki podkreśla, że rekordowe wypłaty są efektem dynamicznego rozwoju rozgrywek. Jeszcze pięć lat temu do klubów przekazano 230,5 mln zł, natomiast dekadę temu było to 137 mln zł. W tym czasie Ekstraklasa zanotowała również wzrost frekwencji, oglądalności oraz poprawę pozycji w rankingu UEFA.

Znaczące środki przeznaczono także na rozwój młodzieży. Łącznie na szkolenie dzieci i młodych piłkarzy przeznaczono blisko 27 mln zł. Obejmowało to zarówno wsparcie dla akademii, jak i program Młodzieżowiec 2.0. Najwyższe premie w jego ramach otrzymały Lech Poznań, Zagłębie Lubin oraz Jagiellonia Białystok.

Dodatkowo około 12 mln zł trafiło do Polskiego Związku Piłki Nożnej między innymi na finansowanie pracy sędziów, obserwatorów i delegatów oraz realizację wspólnych projektów rozwojowych. Ekstraklasa podkreśla, że wszystkie należne środki zostały już wypłacone klubom, zamykając tym samym rekordowy pod względem finansowym sezon.