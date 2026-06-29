Transfer Barcelony nabrał realnych kształtów. Podjęto ważną decyzję

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Al Hilal otworzył drogę do transferu Cancelo

Joao Cancelo przeżywa intensywny okres. Portugalczyk rywalizuje z reprezentacją na mundialu, a jednocześnie czeka na rozstrzygnięcie swojej klubowej przyszłości. Ostatnie informacje są jednak dla niego bardzo korzystne. Al Hilal potwierdził, że Simone Inzaghi pozostanie trenerem zespołu i rozpocznie przebudowę kadry przed nowym sezonem.

Decyzja dotycząca szkoleniowca ma ogromne znaczenie dla przyszłości Cancelo. Przez wiele tygodni brak jasności w tej sprawie wstrzymywał ruchy kadrowe saudyjskiego klubu. Teraz sytuacja uległa zmianie. Władze Al Hilal mogą rozpocząć rozmowy dotyczące odejść i wzmocnień, a Portugalczyk jest jednym z zawodników, którzy mogą opuścić zespół.

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Według „Sportu” Cancelo wcześniej popadł w konflikt z Inzaghim i dlatego stracił miejsce w drużynie. Zimą szukał rozwiązania w postaci wypożyczenia. Wówczas pojawiła się Barcelona, a Hansi Flick miał być zadowolony z możliwości ponownej współpracy z doświadczonym bocznym obrońcą. Gra w katalońskim klubie pozwoliła piłkarzowi odzyskać wysoką formę i zapewnić sobie miejsce w reprezentacji Portugalii.

Teraz do pełnego sfinalizowania transferu brakuje rozwiązania ostatniego roku kontraktu z Al Hilal. Niewykluczone, że konieczna będzie niewielka rekompensata finansowa lub inne porozumienie między klubami. Jednocześnie saudyjskie media informują, że Inzaghi oczekuje pozyskania nowego prawego obrońcy oraz środkowego defensora. Takie plany praktycznie wykluczają pozostanie Cancelo w Al Hilal.