Juventus na zakupach w Premier League. Celem brazylijski snajper

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Igor Jesus przymierzany do Juventusu

Juventus od dłuższego czasu rozgląda się na rynku za nowym napastnikiem. Turyński klub pożegnał się z Dusanem Vlahoviciem, który nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu i dlatego dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. W związku z tym działacze Starej Damy intensywnie pracują nad znalezieniem odpowiedniego następcy. Z przeprowadzką na Allianz Stadium od kilku tygodni łączeni są między innymi Randal Kolo Muani oraz Gabriel Jesus, jednak lista kandydatów stale się wydłuża.

Jak poinformował Ekrem Konur, nowym nazwiskiem znajdującym się na radarze Juventusu jest Igor Jesus. Dwudziestopięcioletni brazylijski napastnik na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest i ma za sobą bardzo udany sezon. Mierzący 179 centymetrów snajper szybko zaaklimatyzował się na Wyspach Brytyjskich, co nie umknęło uwadze przedstawicieli turyńskiego klubu. Potentat z Piemontu uważnie monitoruje rozwój sytuacji i nie wyklucza podjęcia rozmów w sprawie ewentualnego transferu.

Jesus, który ma na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Brazylii, gra we wspomnianym wyżej Nottingham od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na City Ground z Botafogo za niespełna 20 milionów euro. W minionej kampanii rozegrał aż 52 spotkania, zdobył 16 bramek oraz zanotował 5 asyst. Świetna forma perspektywicznego atakującego sprawia, że jego wartość systematycznie rośnie, dlatego Juventus musiałby przeznaczyć kilkadziesiąt milionów euro, aby sprowadzić skutecznego napastnika.

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