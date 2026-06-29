Mourinho planuje zaskakujący transfer. Real jeszcze nie zdecydował

13:15, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Real Madryt skupia się na przebudowie defensywy, ale nie zapomina też o innych formacjach. Jose Mourinho myśli o transferze napastnika. Być może na miejsce w zespole zapracuje Goncalo Garcia - informuje "AS".

Jose Mourinho
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real nie skreśla Garcii. Może być cenny dla Mourinho

Real Madryt skupia się tego lata na przebudowie defensywy. Potwierdził już transfery Marca Cucurelli oraz Ibrahimy Konate, a wkrótce zrobi to także w przypadku Denzela Dumfriesa. Oprócz tej trójki, na Santiago Bernabeu będzie grał też Bernardo Silva, a na tym oczywiście nie koniec. Jose Mourinho domaga się minimum dwóch kolejnych wzmocnień – środkowego pomocnika oraz stopera. „AS” ujawnia, że po głowie chodzi mu także transfer nowego napastnika.

Portugalski szkoleniowiec widzi w drużynie miejsce dla typowego snajpera, którego głównym zadaniem będzie trafianie do siatki. W przeszłości Real na tej zasadzie sprowadził Joselu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście nowy napastnik nie miałby większych szans na wygranie rywalizacji o miejsce w składzie z Kylianem Mbappe, więc byłby wyłącznie cennym zmiennikiem.

Jednocześnie Real nie skreśla Gonzalo Garcii. Choć Mourinho myśli o jeszcze jednym napastniku, nie traktuje tego priorytetowo. Niewykluczone, że to wychowanek Królewskich okaże się ważnym zawodnikiem i zapracuje na dalszą grę na Santiago Bernabeu. Kluczowe dla niego będą przygotowania do przyszłego sezonu.

Garcia w minionym sezonie potwierdził już swój zmysł strzelecki, trafiając do siatki w sumie ośmiokrotnie. Na murawie spędził około 1500 minut we wszystkich rozgrywkach.

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