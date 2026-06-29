Mourinho planuje zaskakujący transfer. Real jeszcze nie zdecydował

Real Madryt skupia się na przebudowie defensywy, ale nie zapomina też o innych formacjach. Jose Mourinho myśli o transferze napastnika. Być może na miejsce w zespole zapracuje Goncalo Garcia - informuje "AS".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real nie skreśla Garcii. Może być cenny dla Mourinho

Real Madryt skupia się tego lata na przebudowie defensywy. Potwierdził już transfery Marca Cucurelli oraz Ibrahimy Konate, a wkrótce zrobi to także w przypadku Denzela Dumfriesa. Oprócz tej trójki, na Santiago Bernabeu będzie grał też Bernardo Silva, a na tym oczywiście nie koniec. Jose Mourinho domaga się minimum dwóch kolejnych wzmocnień – środkowego pomocnika oraz stopera. „AS” ujawnia, że po głowie chodzi mu także transfer nowego napastnika.

Portugalski szkoleniowiec widzi w drużynie miejsce dla typowego snajpera, którego głównym zadaniem będzie trafianie do siatki. W przeszłości Real na tej zasadzie sprowadził Joselu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście nowy napastnik nie miałby większych szans na wygranie rywalizacji o miejsce w składzie z Kylianem Mbappe, więc byłby wyłącznie cennym zmiennikiem.

Jednocześnie Real nie skreśla Gonzalo Garcii. Choć Mourinho myśli o jeszcze jednym napastniku, nie traktuje tego priorytetowo. Niewykluczone, że to wychowanek Królewskich okaże się ważnym zawodnikiem i zapracuje na dalszą grę na Santiago Bernabeu. Kluczowe dla niego będą przygotowania do przyszłego sezonu.

🚨 JUST IN: Jose Mourinho has asked the club for a clinical striker, in the style of JOSELU.



However, it is NOT priority and the Gonzalo Garcia could be chosen to fill that role.



It all depends on what the coach decides once preseason begins. @diarioas pic.twitter.com/Dz0Dir83y2 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 29, 2026

Garcia w minionym sezonie potwierdził już swój zmysł strzelecki, trafiając do siatki w sumie ośmiokrotnie. Na murawie spędził około 1500 minut we wszystkich rozgrywkach.

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