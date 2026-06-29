Widzew Łódź był zainteresowany pozyskaniem Filipa Lubereckiego. Mogło dojść nawet do wymiany z Motorem Lublin. Wówczas z drużyną Aleksandara Vukovicia pożegnałby się Maciej Kikolski - donosi Maciej Winczewski z "Radio Widzew".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź i Motor Lublin mogli się wyminić piłkarzami. Filip Luberecki za Macieja Kikolskiego

Widzew Łódź niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że władze klubu były gotowe pozyskać Filipa Lubereckiego. Finalnie do transferu nie doszło. Tymczasem Maciej Winczewski z „Radio Widzew” zdradził, że Łodzianie mieli pomysł na pozyskanie młodego obrońcy. Otóż mogło dojść do wymiany z Motorem Lublin.

Wspomniane źródło zdradza, że Filip Luberecki wylądowałby w Widzewie Łódź, natomiast w drugą stronę powędrowałby Maciej Kikolski. Temat możliwej wymiany jednak bardzo szybko ucichł. Ostatecznie bramkarz tego lata opuścił zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia i wzmocnił GKS Katowice, do którego trafił na zasadzie wypożyczenia.

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Widzew Łódź zatem obejdzie się smakiem, ponieważ Filip Luberecki jest nie do ruszenia z Motoru Lublin. Młodzieżowy reprezentant Polski ma za sobą drugi rok postępów na boiskach PKO Ekstraklasie. Jeśli defensor lubelskiego zespołu będzie rozwijał się w takim tempie, to lada moment może otrzymać telefon od Jana Urbana z powołaniem do seniorskiej kadry.

Filip Luberecki w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań pod okiem Mateusza Stolarskiego. Obrońca Motoru Lublin nie strzelił gola. Udało mu się za to zliczyć jedną asystę.