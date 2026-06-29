Enrique prosi PSG o gwiazdę Realu Madryt. To trio byłoby najlepsze na świecie

Valverde życzeniem Enrique w PSG. Ale to byłby transfer
Paris Saint-Germain jako drugi klub w XXI w. po Realu Madryt wygrał Ligę Mistrzów co najmniej dwa razy z rzędu. Paryżanie byli bezkonkurencyjni w poprzednich dwóch sezonach europejskich pucharów. Autorem największych sukcesów w historii klubu jest oczywiście trener zespołu Luis Enrique. Hiszpański taktyk nie zamierza spoczywać na laurach. Właśnie poprosił zarząd o wielki transfer.
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Z doniesień El Nacional wynika, że Enrique prosi PSG o gwiazdę Realu Madryt. Do zespołu miałby dołączyć Federico Valverde, który transfer sprawi, że francuski gigant miałby najlepsze trio na świecie w środku pola. Urugwajczyk współpracowałby w drugiej linii z Vitinhą oraz Joao Neves. Czy taki transfer jest w ogóle możliwy? Trudno jednoznacznie stwierdzić.
Valverde to wciąż kluczowa postać Los Blancos, bez której kibice nie wyobrażają sobie drużyny. Natomiast wydarzenia z końcówki sezonu mocno nadszarpnęły jego wizerunek. Pomocnik wdał się w bójkę z innym piłkarzem, a na dodatek odmówił gry jako prawy obrońca, gdy trenerem Realu był Xabi Alonso. Spotkał się wtedy z bardzo dużą krytyką, co nie spodobało się m.in. żonie zawodnika. Niejednokrotnie w mediach publicznie krytykowała fanów oraz ekspertów za bezpodstawne obwinianie jej męża.
Na ten moment to jedynie zainteresowanie i rozmowy wewnątrz klubu. PSG nie skontaktowało się ani z Realem Madryt, ani otoczeniem zawodnika. Kilka dni temu Urugwaj odpadł z Mistrzostw Świata, więc Valverde udał się na wakacje, po których wróci do Hiszpanii.