Enrique prosi PSG o gwiazdę Realu Madryt. To trio byłoby najlepsze na świecie

Paris Saint-Germain przymierza się do głośnego transferu. Luis Enrique poprosił, że sprowadzili Fede Valverde. Według El Nacional trener chce stworzyć najlepsze trio w środku pola na świecie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Valverde życzeniem Enrique w PSG. Ale to byłby transfer

Paris Saint-Germain jako drugi klub w XXI w. po Realu Madryt wygrał Ligę Mistrzów co najmniej dwa razy z rzędu. Paryżanie byli bezkonkurencyjni w poprzednich dwóch sezonach europejskich pucharów. Autorem największych sukcesów w historii klubu jest oczywiście trener zespołu Luis Enrique. Hiszpański taktyk nie zamierza spoczywać na laurach. Właśnie poprosił zarząd o wielki transfer.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z doniesień El Nacional wynika, że Enrique prosi PSG o gwiazdę Realu Madryt. Do zespołu miałby dołączyć Federico Valverde, który transfer sprawi, że francuski gigant miałby najlepsze trio na świecie w środku pola. Urugwajczyk współpracowałby w drugiej linii z Vitinhą oraz Joao Neves. Czy taki transfer jest w ogóle możliwy? Trudno jednoznacznie stwierdzić.

Valverde to wciąż kluczowa postać Los Blancos, bez której kibice nie wyobrażają sobie drużyny. Natomiast wydarzenia z końcówki sezonu mocno nadszarpnęły jego wizerunek. Pomocnik wdał się w bójkę z innym piłkarzem, a na dodatek odmówił gry jako prawy obrońca, gdy trenerem Realu był Xabi Alonso. Spotkał się wtedy z bardzo dużą krytyką, co nie spodobało się m.in. żonie zawodnika. Niejednokrotnie w mediach publicznie krytykowała fanów oraz ekspertów za bezpodstawne obwinianie jej męża.

Na ten moment to jedynie zainteresowanie i rozmowy wewnątrz klubu. PSG nie skontaktowało się ani z Realem Madryt, ani otoczeniem zawodnika. Kilka dni temu Urugwaj odpadł z Mistrzostw Świata, więc Valverde udał się na wakacje, po których wróci do Hiszpanii.