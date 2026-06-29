Mourinho poprosił Real Madryt o transfer. Ta gwiazda to dla niego priorytet

Jose Mourinho domaga się transferu nowego pomocnika. Zdaniem ESPN szkoleniowiec wskazał priorytet do środka pola. Real Madryt ma sprowadzić na jego życzenie Enzo Fernandeza.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enzo Fernandez priorytetem transferowym dla Realu Madryt

Real Madryt, choć okno transferowe otworzy się dopiero w środę (1 lipca), sfinalizował już trzy transfery, a czwarty jest w drodze. Do tej pory ogłosili takich zawodników jak Ibrahima Konate, Marc Cucurella i Bernardo Silva. Kibice czekają jeszcze na oficjalne potwierdzenie Denzela Dumfriesa. Na czterech wzmocnieniach lato w stolicy Hiszpanii na pewno się nie skończy.

Królewscy przechodzą pewnego rodzaju rewolucję w kadrze pierwszego zespołu. Spodziewane są odejścia kilku graczy, a także jeszcze więcej nowych twarzy. Jose Mourinho poprosił Real Madryt o transfer nowego pomocnika, co ujawnił serwis ESPN.

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Dla szkoleniowca priorytetem transferowym ma być Enzo Fernandez. Argentyńczyk jest tym pomocnikiem, którego drużyna potrzebuje. Taki argument miał wystosować Mourinho w prośbie do pionu sportowego. Fakt, że Los Blancos interesują się piłkarzem Chelsea, nie jest żadną niespodzianką. Saga transferowa trwa od kilku miesięcy, a zawodnik został nawet chwilowo odsunięty od treningów z The Blues po publicznych wypowiedziach o chęci przeprowadzki do Madrytu. Problem leży w sferze finansowej.

Chelsea za swojego kapitana oczekuje ok. 100 milionów euro. Real Madryt, żeby sfinalizować taki ruch, musiałby najpierw sprzedać kilku zawodników. Większe pole manewru będą mieć niebawem, gdy dostaną od Como 60 mln euro za sprzedaż Nico Paza.

Enzo Fernandez gra w Londynie od stycznia 2023 roku. Łącznie wystąpił w 169 meczach, w których strzelił 31 goli i zaliczył 30 asyst. Wcześniej był związany z Benfiką, River Plate oraz Defensa y Justica.