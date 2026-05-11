Spotkanie na szczycie w Barcelonie. Ruszyły rozmowy ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie zdecydował jeszcze, gdzie chce grać. Jak donosi dziennik Sport, w Barcelonie doszło do spotkania Deco z Pinim Zahavim. Omówiony został temat przyszłości 37-latka.

Deco spotkał się z Zahavim. Omawiali temat Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona nie zakończyła jeszcze sezonu, ale przypieczętowała Mistrzostwo Hiszpanii. Oznacza to, że Robert Lewandowski zdobywał tytuł w trzech z czterech dotychczasowych kampanii w barwach Dumy Katalonii. Niewykluczone, że było to jego ostatnie trofeum. Kontrakt napastnika wygasa z końcem sezonu. Na ten moment wygląda na to, że nie zostanie przedłużony.

Lewandowski wciąż nie dostał oficjalnej oferty przedłużenia umowy. W poniedziałek miało dojść do ważnego spotkania na linii Deco – Pini Zahavi. Dyrektor sportowy miał omówić przyszłość piłkarza z jego agentem. Decyzja nie zapadła, a pod uwagę brana jest każda opcja.

Hiszpański dziennik Sport informuje, że sam Lewandowski raczej jest nastawiony na odejście. W niedzielę podczas opuszczania samochodem obiektu Spotify Camp Nou miał zostać zapytany przez grupę kibiców, czy zostanie w klubie. „Nie sądze” – miał odpowiedzieć im reprezentant Polski. 37-latek wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Zabiega o niego m.in. Milan i Juventus. Wciąż ważne, a jednocześnie korzystne finansowo oferty są z Arabii Saudyjskiej oraz MLS.

W tym sezonie Lewandowski uzbierał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 18 goli i zaliczył 4 asysty. W trakcie pobytu w Barcelonie wygrał również Puchar Króla oraz dwa razy Superpuchar Hiszpanii.