Real kończy sezon w pozytywny sposób! Co za asysty Carvajala i Pitarcha! [WIDEO]

23:00, 23. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Real w ostatnim meczu sezonu zmierzył się z Athletic Bilbao. Los Blancos pokonali baskijską ekipę 4:2, popisując się dobrymi akcjami.

David Alaba, Dani Carvajal i inni zawodnicy Realu Madryt
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: David Alaba, Dani Carvajal i inni zawodnicy Realu Madryt

Real pokonuje Athletic 4:2. Alaba i Carvajal pożegnali się z klubem

Real Madryt w ostatniej 38. kolejce La Liga zmierzył się z Athletic Bilbao. Był to ostatni mecz dla Davida Alaby, Daniego Carvajala, a także Ernesto Valverde, który nie będzie już szkoleniowcem baskijskiego zespołu.

Królewscy wyszli na prowadzenie już w 12. minucie. Kapitalne podanie do Gonzalo Garcii posłał Carvajal. 22-latkowi pozostało tylko przyjąć piłkę i umieścić ją między słupkami, co też uczynił.

Pod koniec pierwszej odsłony meczu bramkę na 2:0 zdobył Jude Bellingham. Po fantastycznym zagraniu Thiago Pitarcha, Anglik świetnie wykończył tę akcję.

Goście w doliczonym czasie pierwszej połowy szybko odpowiedzieli, nawiązując kontakt. Inaki Williams zagrał w pole karne, a tam z pierwszej piłki ze spokojem z półwoleja przymierzył Andoni Gorosabel.

Jednak po przerwie w 51. minucie wynik na 3:1 podwyższył Kylian Mbappe, który ładnym strzałem pokonał Alexa Padillę. Asystę przy tym trafieniu zanotował Alvaro Carreras.

W 70. minucie przy brawach kibiców zszedł David Alaba. Austriak spędził na Santiagu Bernabeu 5 lat i m.in. dwukrotnie sięgnął z zespołem po Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

Jednak w 82. minucie boisko opuściła legenda Realu Madryt, Dani Carvajal. Wychowanek Królewskich spędził w klubie praktycznie całą swoją karierę i zdobył mnóstwo trofeów, w tym m.in. 6 Lig Mistrzów, 4 mistrzostwa Hiszpanii, 5 Klubowych Mistrzostw Świata i wiele innych.

Pod koniec meczu obie ekipy rozstrzelały się, gdyż w 90. minucie po dobrze rozegranej akcji gola zdobył Brahim Diaz po podaniu od Pitarcha, a chwilę później Bilbao odpowiedziało za sprawą trafienia Izety po podaniu od Inakiego Williamsa. Następnie sędzia zakończył to spotkanie.

Real kończy sezon La Ligi na 2. miejscu z dorobkiem 86 punktów. Z kolei zespół Ernesto Valverde uplasował się na 12. pozycji z 45 oczkami.

Zobacz także: Vinicius złożył obietnicę Perezowi! Podjął decyzję ws. przyszłości w Realu

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości