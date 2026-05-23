Real kończy sezon w pozytywny sposób! Co za asysty Carvajala i Pitarcha! [WIDEO]

Real w ostatnim meczu sezonu zmierzył się z Athletic Bilbao. Los Blancos pokonali baskijską ekipę 4:2, popisując się dobrymi akcjami.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: David Alaba, Dani Carvajal i inni zawodnicy Realu Madryt

Real pokonuje Athletic 4:2. Alaba i Carvajal pożegnali się z klubem

Real Madryt w ostatniej 38. kolejce La Liga zmierzył się z Athletic Bilbao. Był to ostatni mecz dla Davida Alaby, Daniego Carvajala, a także Ernesto Valverde, który nie będzie już szkoleniowcem baskijskiego zespołu.

Królewscy wyszli na prowadzenie już w 12. minucie. Kapitalne podanie do Gonzalo Garcii posłał Carvajal. 22-latkowi pozostało tylko przyjąć piłkę i umieścić ją między słupkami, co też uczynił.

Pod koniec pierwszej odsłony meczu bramkę na 2:0 zdobył Jude Bellingham. Po fantastycznym zagraniu Thiago Pitarcha, Anglik świetnie wykończył tę akcję.

Goście w doliczonym czasie pierwszej połowy szybko odpowiedzieli, nawiązując kontakt. Inaki Williams zagrał w pole karne, a tam z pierwszej piłki ze spokojem z półwoleja przymierzył Andoni Gorosabel.

Jednak po przerwie w 51. minucie wynik na 3:1 podwyższył Kylian Mbappe, który ładnym strzałem pokonał Alexa Padillę. Asystę przy tym trafieniu zanotował Alvaro Carreras.

Kylian Mbappé zdobywa 25. bramkę w sezonie, a tytuł króla strzelców La Liga wydaje się już niezagrożony! 👑🏆 #lazabawa pic.twitter.com/7lOOIcsek3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 23, 2026

W 70. minucie przy brawach kibiców zszedł David Alaba. Austriak spędził na Santiagu Bernabeu 5 lat i m.in. dwukrotnie sięgnął z zespołem po Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

Jednak w 82. minucie boisko opuściła legenda Realu Madryt, Dani Carvajal. Wychowanek Królewskich spędził w klubie praktycznie całą swoją karierę i zdobył mnóstwo trofeów, w tym m.in. 6 Lig Mistrzów, 4 mistrzostwa Hiszpanii, 5 Klubowych Mistrzostw Świata i wiele innych.

Pod koniec meczu obie ekipy rozstrzelały się, gdyż w 90. minucie po dobrze rozegranej akcji gola zdobył Brahim Diaz po podaniu od Pitarcha, a chwilę później Bilbao odpowiedziało za sprawą trafienia Izety po podaniu od Inakiego Williamsa. Następnie sędzia zakończył to spotkanie.

Real kończy sezon La Ligi na 2. miejscu z dorobkiem 86 punktów. Z kolei zespół Ernesto Valverde uplasował się na 12. pozycji z 45 oczkami.

