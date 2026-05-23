Lewandowski żegna się golem. Barcelona rozbita w finale sezonu [WIDEO]

23:03, 23. maja 2026
Michał Stompór
Barcelona w finałowym meczu sezonu mierzyła się z Valencią. W swoim ostatnim spotkaniu w barwach Blaugrany gola strzelił Robert Lewandowski.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Valencia - Barcelona)

Do ostatniego meczu w sezonie Barcelona przystępowała bez presji – podopieczni Hansiego Flicka byli pewni mistrzostwa. Natomiast Valencia ciągle walczyła o europejskie puchary. W podstawowym składzie Dumy Katalonii znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczęli mecz od pierwszych minut.

Premierowa połowa rywalizacji na Mestalla zakończyła się bezbramkowym remisem. Lewandowski miał szansę na gola, ale w 45. minucie po jego strzale piłka trafiła w słupek bramki strzeżonej przez Stole Dimitrievskiego.

Reprezentant Polski dopiął swego po zmianie stron. W 61. minucie Ferran Torres oddał strzał z powietrza, a doświadczony napastnik świetnie zareagował i skierował futbolówkę do siatki. Dla 37-latka był to 14. gol w tym sezonie La Liga.

Nietoperze odpowiedziały już pięć minut później. Fatalny błąd popełnił Xavi Espart, który zbyt mocno zagrywał w kierunku Andreasa Christensena. Duńczyka uprzedził Javi Guerra, który wpadł w szesnastkę i pokonał Wojciecha Szczęsnego.

W 71. minucie Valencia wyszła na prowadzenie. Kolejne niepewne interwencje defensorów Dumy Katalonii doprowadziły do sytuacji, w której piłkę opanował Luis Rioja. 32-latek mocnym uderzeniem przy słupku nie dał szans polskiemu bramkarzowi.

Los Ches w siódmej minucie doliczonego czasu gry zdobyli trzecią bramkę. Świetnym strzałem z dystansu popisał się Guido Rodriguez. Gospodarze ostatecznie wygrali 3:1, jednak nie awansowali do europejskich pucharów, ponieważ Getafe nie straciło punktów.

Valencia – Barcelona 3:1 (0:0)

Javi Guerra 66′, Luis Rioja 71′, Guido Rodriguez 90+7′ – Robert Lewandowski 61′

