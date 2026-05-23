Ekstraklasa ma nowego króla strzelców. Najlepszym snajperem w sezonie 2025/26 został Tomas Bobcek. Słowak popisał się dubletem w ostatniej kolejce.

Marta Badowska/ PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Ekstraklasa: to najlepszy snajper tego sezonu

Przed 34. kolejką i finałem sezonu w grze o tytuł króla strzelców pozostawało czterech piłkarzy. Jonatan Braut Brunes przystępował do tej serii gier z dorobkiem 15 goli, Mikael Ishak mógł pochwalić się wynikiem o jedną bramkę lepszym, a Karol Czubak i Tomas Bobcek mieli na koncie 18 trafień.

Szwed i Polak nie zdołali umieścić piłkę w siatce w ostatnim meczu rozgrywek. Udało się to Norwegowi i Słowakowi. Braut Brunes zdobył bramkę w 71. minucie meczu Raków Częstochowa – Arka Gdynia, z kolei Bobcek popisał się dubletem w rywalizacji Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk.

Napastnik Medalików kończy sezon z dorobkiem 16 goli i jako czwarty snajper Ekstraklasy. Na 3. lokacie uplasował się Ishak (pięć asyst, Brunes zero), a 2. miejsce przypadło Czubakowi. Korona króla strzelców przypadła jednej z największych gwiazd spadkowicza z krajowej elity. Bobcek znalazł drogę do siatki 20 razy.

Najlepsi strzelcy sezonu 25/26 w Ekstraklasie: