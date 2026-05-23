To król strzelców Ekstraklasy. Tyle bramek zdobył w tym sezonie

21:32, 23. maja 2026
Michał Stompór
Ekstraklasa ma nowego króla strzelców. Najlepszym snajperem w sezonie 2025/26 został Tomas Bobcek. Słowak popisał się dubletem w ostatniej kolejce.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk
Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Ekstraklasa: to najlepszy snajper tego sezonu

Przed 34. kolejką i finałem sezonu w grze o tytuł króla strzelców pozostawało czterech piłkarzy. Jonatan Braut Brunes przystępował do tej serii gier z dorobkiem 15 goli, Mikael Ishak mógł pochwalić się wynikiem o jedną bramkę lepszym, a Karol Czubak i Tomas Bobcek mieli na koncie 18 trafień.

Szwed i Polak nie zdołali umieścić piłkę w siatce w ostatnim meczu rozgrywek. Udało się to Norwegowi i Słowakowi. Braut Brunes zdobył bramkę w 71. minucie meczu Raków CzęstochowaArka Gdynia, z kolei Bobcek popisał się dubletem w rywalizacji Bruk-Bet Termalica NiecieczaLechia Gdańsk.

Napastnik Medalików kończy sezon z dorobkiem 16 goli i jako czwarty snajper Ekstraklasy. Na 3. lokacie uplasował się Ishak (pięć asyst, Brunes zero), a 2. miejsce przypadło Czubakowi. Korona króla strzelców przypadła jednej z największych gwiazd spadkowicza z krajowej elity. Bobcek znalazł drogę do siatki 20 razy.

Najlepsi strzelcy sezonu 25/26 w Ekstraklasie:

  1. Tomas Bobcek – 20 goli
  2. Karol Czubak – 18 goli
  3. Mikael Ishak – 16 goli
  4. Jonatan Braut Brunes – 16 goli
  5. Afimico Pululu – 15 goli
  6. Sebastian Bergier – 14 goli
  7. Jesus Imaz – 13 goli
  8. Luis Palma – 10 goli
  9. Bartosz Nowak – 9 goli
  10. Dawid Błanik – 9 goli
  11. Leonardo Rocha – 9 goli

