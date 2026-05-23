Bayern Monachium w sobotę mierzył się z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. Trofeum finalnie trafiło do rąk zespołu mistrza Bundesligi, który wygrał 3:0 po hat-tricku Harry'ego Kane'a.

W sobotni wieczór odbył się finał Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium mierzył się z VfB Stuttgart. Jak co roku, spotkanie rozgrywane było na Olympiastadion w Berlinie. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Vincenta Kompany’ego, którzy sięgneli już po mistrzostwo Bundesligi. Finały rządzą się swoimi prawami, więc drużyna Sebastiana Hoenessa chciała sprawić niespodziankę.

W pierwszej odsłonie Bayern Monachium kompletnie nie miał pomysłu, jak zaskoczyć przeciwnika. Zespołowe akcje Bawarczyków były przewidywalne, a VfB Stuttgart wyłącznie czekało na kontry. Podopiecnzi Sebastiana Hoenessa mieli swoje okazje bramkowe, ale ostatecznie zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Bayernu Monachium. W 55. minucie mistrzowie Niemiec wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Harry Kane.

𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄! 𝐊𝐓𝐎 𝐉𝐀𝐊 𝐍𝐈𝐄 𝐎𝐍?



Drużyna Vincenta Kompany’ego od tego momentu miała całkowitą kontrolę nad meczem. W 79. minucie Bayern Monachium miał już dwubramkową przewagę, po tym jak drugiego gola strzelił niezawodny Harry Kane. Trafienie Anglika było niezwykłej urody.

𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐘 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄!



W tej akcji zrobił wszystko 👀 Najpierw kapitalne uderzenie z dystansu i poprzeczka 🎯, później dalej rozegrał akcję, a na końcu strzelił gola! ⚽



VfB Stuttgart robiło wszystko, aby chociaż zbliżyć się na jedną bramkę. Tak się jednak nie stało. A Bawarczycy jeszcze w doliczonym czasie gry podwyższyli prowadzenie za sprawą… Harry’ego Kane’a, który tym samym skompletował hat-tricka.

Rywalizacja finalnie zakończyła się wygraną Bayernu Monachium 2:0. Tym samym Bawarczycy sięgnęli po 21. triumf w Pucharze Niemiec.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 3:0

Kane (55′, 79′, 90+2′)