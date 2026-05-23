Bayern Monachium pokonał VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec
W sobotni wieczór odbył się finał Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium mierzył się z VfB Stuttgart. Jak co roku, spotkanie rozgrywane było na Olympiastadion w Berlinie. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Vincenta Kompany’ego, którzy sięgneli już po mistrzostwo Bundesligi. Finały rządzą się swoimi prawami, więc drużyna Sebastiana Hoenessa chciała sprawić niespodziankę.
W pierwszej odsłonie Bayern Monachium kompletnie nie miał pomysłu, jak zaskoczyć przeciwnika. Zespołowe akcje Bawarczyków były przewidywalne, a VfB Stuttgart wyłącznie czekało na kontry. Podopiecnzi Sebastiana Hoenessa mieli swoje okazje bramkowe, ale ostatecznie zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.
Druga połowa natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Bayernu Monachium. W 55. minucie mistrzowie Niemiec wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Harry Kane.
Drużyna Vincenta Kompany’ego od tego momentu miała całkowitą kontrolę nad meczem. W 79. minucie Bayern Monachium miał już dwubramkową przewagę, po tym jak drugiego gola strzelił niezawodny Harry Kane. Trafienie Anglika było niezwykłej urody.
VfB Stuttgart robiło wszystko, aby chociaż zbliżyć się na jedną bramkę. Tak się jednak nie stało. A Bawarczycy jeszcze w doliczonym czasie gry podwyższyli prowadzenie za sprawą… Harry’ego Kane’a, który tym samym skompletował hat-tricka.
Rywalizacja finalnie zakończyła się wygraną Bayernu Monachium 2:0. Tym samym Bawarczycy sięgnęli po 21. triumf w Pucharze Niemiec.
Bayern Monachium – VfB Stuttgart 3:0
Kane (55′, 79′, 90+2′)