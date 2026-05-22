21:19, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

FC Barcelona lada moment będzie mogła ogłosić ważną wiadomość. Mistrzowie Hiszpanii osiągnęli bowiem porozumienie z Andreasem Christensenem. Duńczyk ma podpisać z klubem nowy dwuletni kontrakt - informuje "Mundo Deportivo".

FC Barcelona może już skupić się na budowie składu na kolejny sezon. Jak się okazuje, z obozu mistrzów Hiszpanii napływają ważne wiadomości w tej sprawie. „Mundo Deportivo” informuje, że lada moment Duma Katalonii będzie mogła ogłosić porozumienie z ważnym zawodnikiem. Andreas Christensen ma podpisać z klubem bowiem nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

Wydawało się kilka tygodni temu, że przyszłość defensora w FC Barcelonie jest już całkowicie przekreślona. Zawodnik miał opuścić klub i już rozglądał się za nowym pracodawcą. Sytuacja jednak zmieniła się o 180 stopni. Ostatnio reprezentant Danii negocjował z Dumą Katalonii i rozmowy przyniosły odpowiednie rezultaty. Zarówno jedna, jak i druga strona są gotowe na kontynuowanie współpracy.

Dotychczasowa przygoda Andreasa Christensena w FC Barcelonie nie jest jednak specjalnie udana. Na Camp Nou mieli większe oczekiwania wobec doświadczonego Duńczyka. Defensor miał problem na dłuższą metę ze złapaniem równej formy. Ale główną przeszkodą w tym były kontuzje. W ostatnich latach były gracz londyńskiej Chelsea często musi mierzyć się z różnymi urazami.

Andreas Christensen w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Danii zdołał nawet strzelić jednego gola. A udało mu się wpisać na listę strzelców w meczu przeciwko CD Guadalajara w Pucharze Króla.

