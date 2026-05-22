Atletico Madryt jest zainteresowane transferem Marca Cucurelli. Odejście gwiazdora Chelsea nie uchodzi jednak za zbyt prawdopodobne. Xabi Alonso nie zgodzi się na sprzedaż - informuje "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Atletico chce gwiazdę Chelsea. Alonso się sprzeciwia

Atletico Madryt priorytetowo traktuje letni transfer gwiazdy Chelsea. Na radarach znajduje się Marc Cucurella, który podczas gry w Premier League wskoczył do grona czołowych lewych defensorów świata. Los Rojiblancos uważają, że taki ruch znacząco wzmocniłby formację obronną oraz wpłynąłby na jakość całej drużyny. Co ważniejsze, o powrocie do Hiszpanii myśli sam zawodnik, który w związku z rozczarowującym sezonem nie wyklucza wyprowadzi ze Stamford Bridge.

O powodzenie takiej transakcji łatwo jednak nie będzie. Zdanie Chelsea jest tu kluczowe, bowiem Cucurella ma ważną umowę do połowy 2028 roku. Latem drużynę przejmuje Xabi Alonso, który liczy, że po nieudanej przygodzie z Realem Madryt odbuduje swoje nazwisko na trenerskim rynku. Widzi wielki potencjał w obecnym projekcie The Blues, o ile nie utracą po sezonie swoich najważniejszych piłkarzy.

Do tego grona zalicza również Cucurellę. „Mundo Deportivo” informuje, że Alonso sprzeciwia się sprzedaży 23-krotnego reprezentanta Hiszpanii i zamierza na niego stawiać w kolejnym sezonie.

🚨 Atlético Madrid have made Marc Cucurella their PRIORITY target for the left-back position this summer. 🇪🇸



The defender is open to returning to Spain, but his price tag and long-term contract remain a major obstacle for Atlético. 💰



Cucurella gra dla Chelsea od 2022 roku. Wykupienie go z Brighton kosztowało wówczas 65 milionów euro. W tym sezonie uzbierał w sumie 49 występów, gromadząc w nich bramkę oraz cztery asysty.