Piłkarz roku 2025: poznaliśmy zwycięzcę. Kolejny triumf w karierze

Podczas gali tygodnika Piłka Nożna poznaliśmy zwycięzcę w najważniejszej kategorii plebiscytu. Piłkarzem roku 2025 został Robert Lewandowski. To jego kolejny triumf w ostatnich latach.

Robert Lewandowski piłkarzem roku 2025

Rok 2025 w naszej piłce był niezwykle emocjonujący i obfitował w wiele różnych, bardzo często dość szczególnych, wydarzeń. Przede wszystkim bowiem trzeba wspomnieć chyba o najważniejszym wydarzeniu minionych 12 miesięcy, a więc momencie, w którym odebrano opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Decyzja Michała Probierze pociągnęła za sobą lawinę komentarzy oraz decyzji. Krótko po niej selekcjonera już nie było na stanowisku.

Wiele działo się także na innych polach, ale na tym stricte sportowym także było na czym zawiesić oko. Dlatego też podczas tegorocznej gali tygodnika „Piłka Nożna” do nagrody piłkarza roku nominowano trzech bardzo dobrze spisujących się graczy. Na liście znalazł się więc: Matty Cash (Aston Villa), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg / FC Koeln), Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Nagrodę wieczoru i najważniejszą statuetkę zdobył ten trzeci, a więc Robert Lewandowski. Piłkarz FC Barcelony oraz reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach znów udowodnił, że jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w Europie i pomimo wieku nadal świetnie wypełnia swoje obowiązki.

W ostatnich latach najczęściej po tę nagrodę sięgał naturalnie Robert Lewandowski. Napastnik Dumy Katalonii i naszej kadry od 2011 roku tylko dwa razy musiał ustąpić innym graczom.

