Górnik Zabrze zaskoczył kibiców! Wielki powrót do Polski

Górnik Zabrze właśnie potwierdził, że nowym piłkarzem zespołu został Paweł Bochniewicz. Dla środkowego obrońcy to powrót do Trójkolorowych po pobycie w Holandii.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik ogłosił spory transfer

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i jest w świetniej formie. Wielu ekspertów wprost przyznaje, że zespół z Górnego Śląska ma spore szanse, aby pierwszy raz od lat sięgnąć po medal w PKO Ekstraklasie. Aktualnie przecież zajmują oni drugie miejsce w stawce i mają taki sam dorobek punktowy, co pierwsza Wisła Płock.

Dlatego też władze klubu chcą zrobić wszystko, aby wykorzystać tę sytuację do osiągnięcia sukcesu, na który czekają fani Trójkolorowych. Pomóc w tym naturalnie mają transfery. Do tej pory Górnik wykonał co prawda kilka bardzo dobrych ruchów, ale chyba ten największy właśnie doszedł do skutku. Klub bowiem właśnie potwierdził, że do zespołu wrócił Paweł Bochniewicz. Doświadczony środkowy obrońca podpisał umowę do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Bochniewicz ostatnio związany był z holenderskim SC Heerenveen, a to oznacza, że mowa o transferze definitywnym. W tym sezonie 29-letni defensor rozegrał tylko trzy minuty, ale to przez fakt, że przez większość czasu leczył uraz i dochodził do siebie. Łącznie w barwach klubu występującego w Eredivisie rozegrał 118 spotkań i zdobył siedem goli. Do tej pory w barwach Górnika Zabrze wystąpił nieco ponad 90 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia trzykrotnego reprezentanta Polski na 1,8 miliona euro.

