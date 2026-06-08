Perez wygrał wybory. Taki cel na następne lata ma Real Madryt

Florentino Perez wygrał wybory i ponownie został prezydentem Realu Madryt. Hiszpański działacz zapowiedział, że głównym celem na następną kadencję będzie 16. zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt celuje w 16. triumf Ligi Mistrzów

Real Madryt w minioną niedzielę wybrał prezydenta klubu na lata 2026-2031. Socios mieli do wyboru dwóch kandydatów. O reelekcję ubiegał się Florentino Perez, a jego kontrkandydatem był Enrique Riquelme. Z dużą przewagą wygrał urzędujący od 2009 roku Perez. Głos na znanego działacza oddało aż 21,741 członków klubu. Drugi z kandydatów otrzymał tylko 11,814 głosów.

Florentino Perez od razu po zwycięstwie zabrał głos, poruszając kilka istotnych wątków. Potwierdził, że nowym trenerem zespołu zostanie Jose Mourinho, którego według mediów prezentacja ma nastąpić w poniedziałek (8 czerwca).

79-letni działacz ujawnił również główny cel sportowy na następną kadencję. Real Madryt ponownie chce wrócić na szczyt, celując w 16. triumf w Lidze Mistrzów. „Będziemy walczyć do samego końca, żeby wygrać 16. raz Ligę Mistrzów” – zapowiedział.

Perez nie skupia się tylko i wyłącznie na współpracy z socios, którzy na niego głosowali. Zadeklarował, że będzie współpracował również z tymi, którzy oddali głos na jego konkurenta. „Do socios, którzy nie głosowali na mnie. Wysłucham was wszystkich. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby rozwiązać wasze problemy. Wszyscy jesteśmy Madridistas” – przekonywał.

Bez wątpienia Real Madryt czeka nowy rozdział w historii klubu. Warto pamiętać, że wygrana Pereza oznacza, że Królewscy w najbliższy wtorek (9 czerwca) złożą ofertę za wielką gwiazdę z Ligi Mistrzów. Propozycja o wartości 150 mln euro ma trafić na stół Bayernu Monachium lub Paris Saint-Germain. Do zespołu miałby dołączyć Michael Olise lub Khvicha Kvaratskhelia. Nazwisko piłkarza, którego Perez obiecał sprowadzić, ma zostać ujawnione we wtorek.