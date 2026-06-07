Real Madryt przeprowadzi kosmiczny transfer?! Poznaliśmy szczegóły

17:56, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Real Madryt jest na dobrej drodze, aby pozyskać Enzo Fernandeza. Jose Mourinho zgodził się na transfer, a Argentyńczyk chce podpisać pięcioletni kontrakt. Chelsea natomiast oczekuje kosmicznej kwoty - donosi Ekrem Konur.

Jose Mourinho
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enzo Fernandez chce przenieść się do Realu Madryt!

Real Madryt zamierza w letnim okienku transferowym rozbić bank, aby odpowiedni wzmocnić drużynę dla Jose Mourinho. Jednym z ich celów jest Enzo Fernandez. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Ekrem Konur. Otóż gwiazda Chelsea przychylnie patrzy w kierunku stolicy Hiszpanii. Argentyńczyk chce podpisać z Los Blancos aż pięcioletni kontrakt.

Wspomniane źródło zdradza, że Chelsea jednak nie ułatwi drogi Realowi Madryt. The Blues zamierzają zarobić olbrzymie pieniądze na rozstaniu z Enzo Fernandezem, oczekując ofert w granicach 130-140 milionów euro. Takie pieniądze musi zatem przeznaczyć Florentino Perez na wzmocnienie, na które zgodził się sam Jose Mourinho.

Enzo Fernandez od wielu miesięcy jest łączony z Realem Madryt. Teraz Królewscy są rzeczywiście blisko sprowadzenia pomocnika Chelsea. Na ich plus działa fakt, że The Blues nie zagrają w Lidze Mistrzów, a to przekonuje Argentyńczyka do transferu. Czas pokaże, czy mistrz świata rzeczywiście trafi tego lata na Estadio Santiago Bernabeu.

W minionym sezonie Enzo Fernandez rozegrał 54 spotkania w koszulce Chelsea. Argentyński pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

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