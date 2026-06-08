Kadra Meksyku na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Meksyku na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Javiera Aguirre, listę powołanych oraz terminarz meczów Meksyku w grupie A.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Kadra Meksyku na mundial 2026

Reprezentacja Meksyku zna już ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 31 maja. Selekcjoner Javier Aguirre wybrał 26 nazwisk.

Bramkarze: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas)

Obrońcy: Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moscow), Jorge Sánchez (PAOK), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Pomocnicy: Gilberto Mora (Tijuana), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Orbelín Pineda (AEK Athens), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Obed Vargas (Atlético Madrid), César Huerta (Anderlecht), Luis Chávez (Dinamo Moscow), Erik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado (Chivas)

Napastnicy: Armando González (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Santiago Gimenez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca)

Selekcjoner: Javier Aguirre

Z kim gra Meksyk w grupie MŚ 2026?

Meksykanie rywalizują w grupie A. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Drugim przeciwnikiem będzie Korea Południowa, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Czechami.

Terminarz reprezentacji Meksyku w grupie A:

11 czerwca 2026, godz. 21:00 – Meksyk – RPA (Mexico City),

19 czerwca 2026, godz. 3:00 – Meksyk – Korea Południowa (Guadalajara),

25 czerwca 2026, godz. 3:00 – Czechy – Meksyk (Mexico City).

Drużyna prowadzona przez Javiera Aguirre będzie gospodarzem spotkań fazy grupowej. Mecze z RPA i Czechami odbędą się w Mexico City, natomiast starcie z Koreą Południową zaplanowano w Guadalajarze.