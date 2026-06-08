Znamy wyniki wyborów na prezydenta Fenerbahce. Co z transferem Lewandowskiego?

Robert Lewandowski był jednym z zawodników, których transfer obiecał Hakan Safi. W niedzielę przegrał jednak wybory na prezydenta Fenerbahce. Jego porażka niemal na pewno oznacza, że 37-latek nie trafi do Turcji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hakan Safi obiecał transfer Lewandowskiego. Przegrał wybory w Fenerbahce

Robert Lewandowski i jego przyszłość to duży znak zapytania. Pewne jest tylko jedno – z dniem 30 czerwca stanie się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym, gdy kontrakt z FC Barceloną dobiegnie końca. Decyzja ws. wyboru nowego klubu jeszcze nie zapadła. Natomiast w ostatnich dniach na stole pojawiła się ciekawa opcja. Hakan Safi obiecał transfer Polaka pod warunkiem, że wygra wybory w Fenerbahce.

Fenerbahce w niedzielę (7 czerwca) wybrało prezydenta na kolejną kadencję. Kandydat, który obiecał podpisanie kontraktu z Lewandowskim, przegrał dużą różnicą głosów. Większym zaufaniem cieszył się Aziz Yildirim, który był prezesem w latach 1998-2018.

Wyniki wyborów na prezydenta Fenerbahce:

Aziz Yildirim – 17,245 głosów

Hakan Safi – 9,927

Porażka Hakana Safiego w wyborach w praktyce oznacza jedno – Robert Lewandowski z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie piłkarzem Fenerbahce. Trudno wyobrazić sobie obecnie scenariusz, w którym Polak podpisuje kontrakt z klubem ze Stambułu. Zwycięzca wyborów, czyli Aziz Yildirim nigdy publicznie podczas kampanii wyborczej nie zabierał głosu ws. ściągnięcia 37-latka.

Na wyjaśnienie tego, gdzie w przyszłym sezonie zagra Lewandowski, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Cały czas pod uwagę są brane kierunki poza Europą. Na stole jest oferta od Chicago Fire z MLS, a także możliwość gry w Saudi Pro League w Arabii Saudyjskiej.