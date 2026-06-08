Transferowa bomba coraz bliżej. Real jest gotowy zrobić wszystko

Real Madryt może w najbliższych dniach wykonać zdecydowany ruch na rynku transferowym. Według informacji El Mundo sternicy Królewskich szykują gigantyczną ofertę za Michaela Olise.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

150 milionów na stole? Real rusza po gwiazdę Bayernu

Real Madryt nie zamierza zwlekać z walką o jednego z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych w Europie. Jak informuje hiszpański dziennik El Mundo, władze stołecznego klubu planują już 9 czerwca przedstawić Bayernowi Monachium oficjalną ofertę za Michaela Olise. Francuz ma być jednym z głównych celów transferowych Los Blancos przed startem nowego sezonu.

Według źródła pierwsza propozycja ma opiewać na aż 150 milionów euro. To jednak nie koniec ambitnych planów Madrytczyków. El Mundo twierdzi, że Real jest gotowy podnosić stawkę, jeśli Bayern odrzuci początkową ofertę. Celem działaczy z Estadio Santiago Bernabeu ma być doprowadzenie do porozumienia za wszelką cenę i przekonanie mistrzów Niemiec do sprzedaży swojej gwiazdy.

Olise ma za sobą znakomity sezon, który tylko zwiększył zainteresowanie jego osobą. W trakcie kampanii 2025/26 skrzydłowy wystąpił w 52 spotkaniach. Zdobył 22 bramki i zanotował aż 31 asyst, potwierdzając, że należy obecnie do najbardziej produktywnych ofensywnych zawodników na europejskich boiskach.

Dodatkowym utrudnieniem dla potencjalnych kupców jest fakt, że piłkarz jest związany z Bayernem długoterminowym kontraktem. Jego obecna umowa obowiązuje do lata 2029 roku. Tym samym Monachijczycy nie są postawieni pod ścianą w kontekście ewentualnej sprzedaży swojego gracza.