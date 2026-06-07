Real może zapłacić 225 milionów euro za gwiazdora! Piłkarz jest gotowy

Real Madryt może pozyskać Michaela Olise za 225 milionów euro. Na tyle wycenił go Bayern Monachium, o czym donosi serwis "El Debate". Sam zawodnik jest chętny gotowy na transfer.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real może pobić transferowy rekord sprowadzając Michaela Olise

Real Madryt planuje wielkie, wręcz galaktyczne transfery na najbliższe okienko transferowe. Wiadomo, że Jose Mourinho ma zamiar odbudować Królewskich i znów wprowadzić ich na szczyt. Pomóc w tym ma nie tylko Denzel Dumfries, ale i kilku innych graczy. Jednym z nich jest Michael Olise, a więc obecnie chyba najlepszy piłkarzy w Europie.

Francuz ma za sobą fenomenalny sezon w barwach Bayernu Monachium i nie może dziwić, że Królewscy chcą go pozyskać. Jego transfer może jednak okazać się największą transakcją w historii futbolu. Według informacji przekazanych przez serwis „El Debate”, Bayern Monachium zgodzi się sprzedać Olise za 225 milionów euro. Co jednak równie istotne, sam skrzydłowy ma być gotowy na transfer do Realu Madryt i chętnie spróbowałby nowego wyzwania.

Michael Olise w zakończonym już sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył aż 22 gole oraz zanotował 31 asyst. To liczby kosmiczne, które trudno sobie wyobrazić. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 16 występów w narodowej reprezentacji – zdobył w nich cztery bramki.

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