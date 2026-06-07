FC Barcelona ruszyła z przebudową kadry. Jules Kounde nie jest jedynym piłkarzem, który może opuścić klub. Na wylocie z Dumy Katalonii znalazł się także Alejandro Balde - przekazuje Ekrem Konur.

German Vidal Ponce / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alejandro Balde na wylocie! FC Barcelona gotowa na rozstanie

FC Barcelona buduje kadrę na nowy sezon. Z obozu mistrzów Hiszpanii pojawiają się doniesienia odnośnie rozstania. Dowiedzieliśmy się już, że klub chciałby sprzedać Julesa Kounde. Francuski obrońca jednak nie jest jedynym graczem, który może opuścić Camp Nou. Ekrem Konur informuje, że na listę transferową trafił również Alejandro Balde.

Władze FC Barcelony są otwarte na oferty, jakie wpłyną za wychowanka. A z tym nie będzie większego problemu. Wspomniane źródło zdradza, że Manchester City wyrasta na faworyta do transferu Hiszpana. Wcześniej jednak słyszeliśmy, że zawodnik znajduje się na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Piłkarz Blaugrany wkrótce będzie mógł przebierać w ofertach.

Alejandro Balde chciałby zostać w FC Barcelonie. Klub jednak ma w tej sprawie inne podejście. Z pewnością Duma Katalonii liczy na zarobek na jego odejściu. W tym momencie nie znamy oczekiwań mistrzów Hiszpanii. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle gorąco dla hiszpańskiego obrońcy.

W poprzednim sezonie Alejandro Balde rozegrał 42 spotkania pod okiem Hansiego Flicka. Obrońca FC Barcelony nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się czterema asystami.