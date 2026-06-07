FC Barcelona zdecydowała. Jules Kounde trafił na listę transferową. Duma Katalonii chce zarobić na odejściu Francuza i wyceniła go na 80 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Jules Kounde na wylocie! FC Barcelona chce 80 milionów euro

FC Barcelona buduje skład na kolejny sezon. Do tej pory mistrzom Hiszpanii udało się pozyskać Anthony’ego Gordona. Teraz klub dokonuje kolejnych ruchów kadrowych i podjął zaskakującą decyzję. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że na wylocie z drużyny Hansiego Flicka znalazł się Jules Kounde.

Reprezentant Francji trafił na listę transferową, ponieważ FC Barcelona potrzebuje funduszy. Przyszły pracodawca będzie jednak musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać defensora. Turecki dziennikarz zdradził, że Duma Katalonii oczekuje aż 80 milionów euro za swojego zawodnika. Jest to dość zaskakująca wycena, ponieważ piłkarz ostatnio nie prezentował wysokiej formy.

FC Barcelona będzie spokojnie czekała na oferty transferowe. Nie jest też powiedziane, że Jules Kounde finalnie zmieni barwy klubowe. Negocjacje z Dumą Katalonii nie należą do najprostszych, więc może wydarzyć się tak, że piłkarz zostanie na Camp Nou. Na dalsze informacje i konkretne doniesienia w tej sprawie trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Jules Kounde w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Francji zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Obrońca może również pochwalić się czterema asystami.