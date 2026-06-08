Darwin Nunez marzy o konkretnym kierunku. To będzie głośny transfer

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool znów w grze. Darwin Nunez chce wrócić na Anfield

Darwin Nunez jest coraz bardziej zainteresowany powrotem do Europy i ponowną grą w barwach Liverpoolu, po tym jak jego sytuacja w Arabii Saudyjskiej się skomplikowała. 26-latek znajduje się obecnie w niepewnej sytuacji w klubie Al-Hilal. Urugwajczyk został odsunięty przez saudyjski klubu po głośnym transferze Karima Benzemy.

W efekcie coraz częściej mówi się o możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Urugwajczyk jest monitorowany przez Barcelonę, która poszukuje nowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego. Zainteresowanie wykazuje również Newcastle United, które w Premier League szuka klasycznej „dziewiątki” przed nowym sezonem.

Dziennikarze podkreślają, że najbardziej naturalnym kierunkiem dla Urugwajczyka pozostaje powrót do Liverpoolu. Na Anfield doszło niedawno do zmiany na ławce trenerskiej. Arne Slot został zwolniony, a jego miejsce zajął Andoni Iraola. Hiszpański szkoleniowiec wysoko ceni Nuneza przede wszystkim za jego szybkość, siłę fizyczną oraz umiejętność tworzenia przestrzeni na boisku.

Urugwajczyk na Bliskim Wschodzie rozegrał 24 mecze, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Warto również przypomnieć, że Liverpool sprzedał Nuneza w sierpniu 2025 roku za 53 miliony euro. Z kolei napastnik zdobył 25 bramek w Premier League na przestrzeni trzech sezonów.