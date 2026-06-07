Nie Haaland i nie Kane. Kibice Barcelony wskazali nowego napastnika

Kibice Barcelony w ankiecie przeprowadzonej przez "Mundo Deportivo" wskazali Juliana Alvareza jako tego, który powinien wzmocnić zespół.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Kibice chcieliby Alvareza w Barcelonie

Barcelona przed rozpoczynającym się dopiero letnim okienkiem transferowym ma kilka głównych celów, na które musi zwrócić uwagę. Przede wszystkim wiadomo, że priorytetem władz klubu jest sprowadzenie nowego napastnika. Po odejściu Roberta Lewandowskiego na tej pozycji powstanie wielka pustka, co oznacza, że trzeba ją wypełnić.

Kandydatów, przynajmniej medialnych, jest wielu. Trudno się jednak dziwić, że Duma Katalonii do tej pory nie jest bliżej tego ruchu, gdyż w grę wchodzą ogromne pieniądze. Swoje zdanie na temat transferu napastnika zabrali jednak kibice, a dokładnie Socios, którzy w ankiecie przeprowadzonej przez „Mundo Deportivo”, wskazali kogo chcieliby zobaczyć w swoim zespole.

Numerem jeden został oczywiście Julian Alvarez, którego sprowadzenia oczekuje ponad 36 procent ankietowanych. Na drugiej lokacie jest zaś Joao Pedro, którego widziałoby 30 procent fanów. Niżej znajdują się m.in. Harry Kane oraz Erling Haaland.

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Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50-krotnie wpisał się na listę strzelców.

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