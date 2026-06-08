PSG żąda 130 milionów euro za Barcolę. Dwa wielkie kluby w grze

08:17, 8. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Le10 Sport

Bradley Barcola może zostać bohaterem głośnego transferu w nadchodzące lato. O jego usługi zabiega Liverpool i Arsenal. Jak podaje serwis Le10 Sport, PSG żąda za niego aż 130 milionów euro.

Bradley Barcola
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LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola przed wielkim transferem. Liverpool i Arsenal usłyszeli cenę

Bradley Barcola to jeden z przykładów nowej filozofii transferowej Paris Saint-Germain, która skupia się na sprowadzaniu młodych, utalentowanych i wyróżniających się francuskich zawodników. W ostatni dzień okna transferowego latem 2023 roku zamienił Olympique Lyon na paryskiego giganta, który zapłacił za niego 45 milionów euro. Teraz mogą sprzedać go prawie trzy razy drożej.

W ciągu ostatnich trzech lat Barcola rozwinął się do takiego poziomu, że jest obecnie jednym z topowych skrzydłowych w Europie. Nic więc dziwnego, że w jego stronę zerkają najlepszy kluby Premier League. Ostatnio interesował się nim Liverpool i Arsenal.

Z informacji serwisu Le10 Sport wynika, że PSG jest świadome dużego zainteresowania, jakie generuje 23-latek. Dlatego postanowili go wycenić przed nadchodzącym okienkiem. Potencjalna kwota transferu wynosi aż 130 milionów euro. Źródło sugeruje, że takie żądania odstraszyły nieco chętny drużyny. Liverpool i Arsenal są nim zafascynowani, ale nie zapłacą za niego tak dużej sumy.

Barcola ma za sobą przyzwoity sezon. Co prawda, w lidze rozegrał tylko 1750 z 2610 możliwych minut, ale wystąpił w 29 meczach, w których strzelił 11 bramek. Łącznie podczas pobytu w PSG zdobył 39 goli i zaliczył 37 asyst w 152 spotkaniach. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, a także trzy tytuły mistrza Francji.

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