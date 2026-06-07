FC Barcelona ma problem z pozyskaniem Juliana Alvareza. Duma Katalonii szuka alternatywy dla Argentyńczyka i pojawiła się sensacyjna opcja. Jest nią Darwin Nunez z Al-Hilal - donosi "Mundo Deportivo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Darwin Nunez łączony z FC Barceloną!

FC Barcelona przeszukuje rynek transferowy w poszukiwaniu następcy Roberta Lewandowski. Ich priorytetem jest pozyskanie Juliana Alvareza. Jednak z każdym kolejnym dniem napastnik Atletico Madryt oddala się od Camp Nou, więc Duma Katalonii poszukuje alternatywy. Jedną z opcji na transfer jest Darwin Nunez, który na co dzień reprezentuje barwy Al-Hilal.

Przeprowadzka reprezentanta Urugwaju do FC Barcelony byłaby sporym zaskoczeniem. Napastnik od wielu tygodni nie pojawił się na boisku przez decyzje klubu. Duma Katalonii jednak negocjowała ostatnio z Al-Hilal transfer Joao Cancelo i podczas rozmów poruszony został temat Darwina Nuneza. Na dodatkowy zawodnik byłby dostępny za niską kwotę odstępnego.

Transfer Darwina Nuneza do FC Barcelony byłby wielką niewiadomą. Nie wiemy, jakie umiejętności obecnie prezentuje Urugwajczyk. Na dodatek zawodnik ma za sobą nieudaną przygodę w Liverpoolu, więc Duma Katalonii może okazać się dla niego zbyt wysoką półką. Czas pokaże, czy finalnie mistrzowie Hiszpanii sięgną po tego napastnika.

Darwin Nunez dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce Al-Hilal. Napastnik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.