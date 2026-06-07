Alvarez zdecydował ws. transferu do Arsenalu. Ależ wieści dla Barcelony

Julian Alvarez nie ma zamiaru dołączyć do Arsenalu. Napastnik Atletico Madryt nie chce bowiem przenosić się do Londynu, o czym donosi serwis "Goal.com".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nie chce transferu do Arsenalu

Julian Alvarez to chyba najgorętsze nazwisko na piłkarskim rynku transferowym i to nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. O napastnika Atletico Madryt walczą bowiem najlepsze kluby świata z FC Barceloną oraz PSG na czele. Poza nimi jednak także Arsenal od dłuższego czasu ma chęć na sprowadzenie gwiazdora.

Okazuje się jednak, że on sam nie chce dołączyć do zespołu z Londynu. Według informacji przekazanych przez serwis „Goal.com”, Julian Alvarez zdecydował, że odrzuci zainteresowanie Arsenalu. To naturalnie świetne wieści dla pozostałych zainteresowanych klubów, które liczą na jego pozyskanie. Szczególnie Barcelona może być zadowolona, bowiem w takim kontekście cena Alvareza może jeszcze spaść.

Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50-krotnie wpisał się na listę strzelców. W przeszłości reprezentował on także barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

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