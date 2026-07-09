Barcelona wypożyczy bramkarza. Nie tylko Ter Stegen

15:35, 9. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Matteo Moretto

Aron Yaakobishvili, bramkarz Barcelony, spędzi kolejny sezon na wypożyczeniu. Jak podaje Matteo Moretto wychowanek La Masii wzbudził zainteresowanie trzech klubów.

Marc-Andre Ter Stegen
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Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Wychowanek Barcelony znów zostanie wypożyczony

Barcelona w trakcie bieżącego okienka transferowego ma zamiar wypożyczyć Marca-Andre ter Stegena. Jednak jak się okazuje klub podjął również ostateczną decyzję dotyczącą najbliższej przyszłości innego golkipera. Znany dziennikarz Matteo Moretto poinformował, że Mallorca, Racing Santander oraz Levante uważnie monitorują sytuację Arona Yaakobishviliego.

Blaugrana wiąże z tym zawodnikiem długofalowe plany i wierzy w jego potencjał. Dlatego dyrekcja sportowa uznała, że regularna gra w pierwszym zespole innego klubu przyniesie mu zdecydowanie więcej korzyści niż siedzenie na ławce w stolicy Katalonii w roli głębokiego rezerwowego.

Ostatni rok 20-latek spędził na wypożyczeniu w FC Andorra, gdzie stawiał swoje pierwsze poważne kroki w seniorskiej piłce. Choć zebrał tam bezcenne doświadczenie i wielokrotnie potwierdzał wysokie umiejętności, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

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Sztab szkoleniowy Dumy Katalonii zwrócił uwagę na fakt, że Węgier nie zdołał wywalczyć sobie pozycji podstawowego bramkarza, szczególnie w drugiej połowie sezonu.

Nowe oferty napawają jednak optymizmem. Jeśli golkiper wywalczy sobie stałe miejsce między słupkami, po powrocie z wypożyczenia będzie mógł realnie myśleć o rywalizacji w kadrze Hansiego Flicka.

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