Yamal publicznie „poprosił” wielką gwiazdę o transfer do Barcelony

13:05, 9. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona szuka nowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego, a Lamine Yamal jasno wskazał, kogo chętnie zobaczyłby w klubie.

Lamine Yamal
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Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wskazał idealnego napastnika dla Barcelony

FC Barcelona pracuje nad sprowadzeniem nowej „dziewiątki”. Po odejściu Roberta Lewandowskiego klub potrzebuje napastnika, który od razu da drużynie gole i jakość w najważniejszych meczach.

Największym marzeniem Katalończyków pozostaje Julian Alvarez. Transfer piłkarza Atletico Madryt nie będzie jednak prosty. Klub ze stolicy Hiszpanii nie chce łatwo oddawać jednego z liderów, a rozmowy mogą wymagać ogromnych pieniędzy.

W trakcie mundialu o Alvareza został zapytany Lamine Yamal. Skrzydłowy Barcelony nie ukrywał, że bardzo chciałby zobaczyć Argentyńczyka na Camp Nou.

– Cały świat wie, że Julian Alvarez to czołowy piłkarz. Czekamy na niego z otwartymi ramionami. To idealny zawodnik dla FC Barcelony. Nie wiem, jak potoczy się transfer, nie mam wiedzy, ale mam nadzieję, że do nas dołączy – powiedział Yamal w rozmowie z Mundo Deportivo.

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Atletico ma oczekiwać za napastnika co najmniej 150 milionów euro. To kwota, która przy sytuacji finansowej Barcelony od razu stawia duży znak zapytania. Katalończycy już jednak pokazali w tym oknie, że potrafią zaskoczyć, płacąc 80 milionów euro za Anthony’ego Gordona.

Publiczna wypowiedź Yamala nie przesądza oczywiście transferu, ale pokazuje, jak Alvarez jest postrzegany w szatni Barcelony.

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