Atletico zakontraktuje nowego pomocnika. Chciał go Real Madryt

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Morten Hjulmand zasili szeregi Atletico Madryt

Atletico Madryt pozostaje bardzo aktywne podczas trwającego letniego okienka transferowego. Stołeczny klub kilka dni temu wzmocnił skład, sprowadzając Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen za mniej więcej 22 miliony euro. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to ostatnia transakcja w wykonaniu włodarzy z Estadio Metropolitano. Hiszpański gigant jest bowiem o krok od zakontraktowania topowego pomocnika, który ma znacząco zwiększyć jakość środka pola zespołu prowadzonego przez Diego Simeone.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Atletico Madryt osiągnęło pełne porozumienie ze Sportingiem Lizbona w sprawie transferu Mortena Hjulmanda. Negocjacje pomiędzy klubami trwały od dłuższego czasu i ostatecznie zakończyły się sukcesem. Sam piłkarz również uzgodnił już warunki pięcioletniego kontraktu indywidualnego. Potentat z Półwyspu Iberyjskiego zapłaci 40 milionów euro plus bonusy za 27-letniego Duńczyka, finalizując jedną z najgłośniejszych operacji tego lata.

Hjulmand, którego obserwował również Real Madryt czy Manchester City, reprezentował barwy ekipy Lwów od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Lizbony z włoskiego Lecce za około 19,5 miliona euro. Reprezentant Danii bardzo szybko wyrósł na jednego z liderów portugalskiego zespołu. Defensywny pomocnik w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia tego zawodnika na 45 milionów euro, co jest kwotą bardzo zbliżoną do wartości finalizowanej transakcji.

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