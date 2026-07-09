Real Madryt ma problem? Mourinho szykuje decydujące spotkanie

fot. Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real drży o swoją gwiazdę. Mourinho przygotowuje kluczowy ruch

Real Madryt nie zamierza dopuścić do dalszej eskalacji problemów wokół Federico Valverde. Jak informuje „Marca”, sytuacja urugwajskiego pomocnika stała się jednym z tematów wymagających szczególnej uwagi wewnątrz klubu. W centrum wydarzeń znalazł się Jose Mourinho, który ma osobiście zaangażować się w odbudowę jednego z liderów zespołu.

Według wieści hiszpańskiego dziennika szkoleniowiec postrzega Valverde jako kluczowy element swojej wizji drużyny. Mimo burzliwego okresu oraz licznych spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika, Portugalczyk ma nie mieć żadnych wątpliwości co do jego znaczenia dla zespołu. Co więcej, pomocnik nadal ma być traktowany jako jedna z najważniejszych postaci w szatni i kandydat do pełnienia roli kapitana.

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„Marca” przypomina, że ostatnie miesiące były dla reprezentanta Urugwaju wyjątkowo trudne. Problemy miały wykraczać daleko poza boisko. W mediach pojawiały się informacje o napięciach związanych z jego rolą w drużynie, nieporozumieniach z poprzednim sztabem szkoleniowym oraz konfliktach, które odbiły się szerokim echem zarówno w klubie, jak i podczas występów w reprezentacji.

Obecnie Valverde przebywa na urlopie i stara się odciąć od wydarzeń minionego sezonu. Ogólnie w Madrycie liczą jednak, że przerwa pozwoli mu odzyskać spokój i wrócić do optymalnej dyspozycji. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że pod koniec lipca ma dojść do bezpośredniego spotkania Mourinho z piłkarzem. Rozmowa ma pomóc w definitywnym zamknięciu trudnego rozdziału, rozwianiu plotek transferowych i stworzeniu fundamentów pod nowy etap kariery Valverde w barwach Realu.