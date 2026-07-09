Barcelona podjęła odważną decyzję. Setki milionów mają uratować wielki plan

18:20, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona znalazła sposób na zwiększenie możliwości finansowych przed letnim oknem transferowym. Klub pozyskał 210 milionów euro, które mają pomóc w realizacji planów.

Joan Laporta
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

210 milionów euro wpłynie na konto Barcelony

FC Barcelona przygotowuje grunt pod kolejne ruchy transferowe i sięga po dodatkowe źródła finansowania. Jak informuje „Mundo Deportivo”, kataloński klub zdecydował się na emisję obligacji „Senior Media”, dzięki którym otrzyma 210 milionów euro zaliczki z tytułu przyszłych, gwarantowanych praw telewizyjnych.

Środki mają zostać wypłacone w dwóch identycznych transzach, czyli po 105 milionów euro w lipcu oraz listopadzie. Tym samym dla giganta La Liga to sposób na poprawę bieżącej płynności finansowej. Jednocześnie to ważne w kontekście zwiększenie możliwości działania na rynku transferowym, który tego lata może być dla klubu wyjątkowo intensywny.

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Decyzja władz Blaugrany ma związek z problemami wynikającymi z opóźnień przy projekcie Espai Barca. Przesunięcia w harmonogramie budowy stadionu ograniczyły możliwość czerpania zakładanych przychodów, między innymi z luksusowych lóż VIP. W efekcie klub musiał znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zachować stabilność finansową i jednocześnie realizować sportowe ambicje.

Według informacji przekazanych przez źródło, sytuacja finansowa Barcelony została również oceniona przez agencję kredytową Morningstar DBRS. Instytucja zmieniła prognozę dla klubu z pozytywnej na stabilną, wskazując jednocześnie, że Katalończycy będą musieli liczyć się z kolejnymi zobowiązaniami. W planach znajduje się między innymi pożyczka w wysokości 300 milionów euro na dokończenie prac związanych ze stadionem.

Barcelona nie ukrywa, że chce tego lata wzmocnić drużynę. Klub miał już przeznaczyć 80 milionów euro na transfer Anthony’ego Gordona, a kolejnymi celami pozostają: Karim Adeyemi z Borussii Dortmund oraz Julian Alvarez z Atletico Madryt.

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