Gwiazda powiedziała Barcelonie „nie”. Jasna deklaracja napastnika

13:07, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona wciąż szuka nowego napastnika na wypadek niepowodzenia transferu Juliana Alvareza. Jednym z kandydatów pozostaje Mikel Oyarzabal, ale kapitan Realu Sociedad dał do zrozumienia, że nie zamierza za wszelką cenę opuszczać swojego klubu.

Joan Laporta
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Oyarzabal nie spieszy się z transferem

29-letni reprezentant Hiszpanii jest w znakomitej formie. W ostatnich 17 meczach w narodowych barwach zdobył 16 bramek, a podczas trwających mistrzostw świata czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego występy sprawiły, że znalazł się na liście życzeń Barcelony jako jedna z głównych alternatyw dla Juliana Alvareza.

Sam piłkarz nie ukrywa jednak, że obecnie najlepiej czuje się w San Sebastian. W rozmowie z „El Chiringuito” został zapytany, czy można odmówić Barcelonie. – Tak, można. Oczywiście, że można. Inni piłkarze już to zrobili – odpowiedział Oyarzabal.

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Kapitan Realu Sociedad podkreślił, że od lat czuje się związany z baskijskim klubem, którego jest wychowankiem. – Jestem bardzo szczęśliwy w San Sebastian. Traktuję Real Sociedad jak swój dom. To miejsce, w którym mogę żyć tak, jak chcę, razem z najbliższymi. Zawsze powtarzałem, że jestem dokładnie tam, gdzie chcę być – przyznał.

Napastnik nie zamknął jednak definitywnie drzwi przed ewentualną zmianą barw. – W życiu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. W piłce wszystko może zmienić się bardzo szybko – dodał.

Barcelona nadal stawia na pozyskanie Juliana Alvareza, jednak Atletico Madryt nie zamierza ułatwiać negocjacji. Właśnie dlatego kataloński klub analizuje inne opcje. Oyarzabal pozostaje jednym z kandydatów, a na liście obserwowanych przez Deco znajduje się również napastnik Bournemouth Eli Junior Kroupi.

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