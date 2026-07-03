Arsenal chce reprezentanta Anglii. W grze nawet 70 mln euro

15:57, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Telegraph

Arsenal rozważa wzmocnienia defensywy latem. Jak donosi "The Telegraph", zainteresowanie mistrzów Anglii skupia się teraz na Ezrim Konsie z Aston Villi.

Mikel Arteta
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Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ezri Konsa na celowniku Arsenalu

Arsenal w minionym sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii, a w finale Ligi Mistrzów po zaciętym meczu przegrał z PSG w rzutach karnych. Pomimo bardzo udanych rozgrywek, władze klubu oraz Mikel Arteta nie zamierzają spoczywać na laurach i już planują dalsze wzmocnienia kadry.

Jak informuje „The Telegraph”, na liście życzeń Kanonierów znajduje się Ezri Konsa z Aston Villi. Środkowy obrońca reprezentacji Anglii podczas mistrzostw świata 2026 rozgrywanych w Ameryce Północnej wystąpił we wszystkich czterech meczach po pełne 90 minut.

Arteta uważnie monitoruje sytuację Konsy przede wszystkim z powodu niepewności dotyczącej przyszłości Bena White’a na Emirates Stadium. Arsenal zamierza zwiększyć rywalizację w linii defensywnej przed kolejnymi wymagającymi rozgrywkami.

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Aston Villa wycenia swojego zawodnika na około 70 milionów euro. Klub z Birmingham nie planuje sprzedaży kluczowego obrońcy, choć wysoka oferta mogłaby zmienić ich stanowisko. Kontrakt Konsy obowiązuje do lata 2028 roku. Konsa urodził się w Londynie i swoją piłkarską drogę rozpoczynał w akademii Charlton Athletic. Następnie spędził sezon w Brentfordzie, by w 2019 roku przenieść się do Aston Villi.

Konsa rozegrał łącznie 231 spotkań na poziomie Premier League i zdobył siedem bramek. Od lat uchodzi za jednego z najbardziej niezawodnych angielskich stoperów. Arsenal przygląda się również innemu zawodnikowi Aston Villi – Morganowi Rogersowi. Ofensywny pomocnik jest jednak wyceniany na około 100 milionów euro.

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