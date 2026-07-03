W tym klubie będzie grał Ter Stegen w przyszłym sezonie

Marc-Andre ter Stegen w przyszłym sezonie będzie grał w Ajaksie Amsterdam. Już wiadomo, że bramkarz zostanie wypożyczony, a FC Barcelona nie będzie musiała pokrywać większej części jego pensji.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen zostanie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam

Marc-Andre ter Stegen w momencie, gdy doznał kontuzji pleców na początku sezonu 2024/2025, stracił miejsce w składzie FC Barcelony. Katalończycy musieli ściągnąć awaryjnie Wojciecha Szczęsnego, a następnie kupili młodego Joana Garcię. W ten sposób reprezentant Niemiec spadł w hierarchii bramkarzy na sam koniec. Skończyło się to wypożyczeniem do Girony kilka miesięcy temu.

Przygoda w Gironie nie potoczyła się po myśli niemieckiego bramkarza. Szybko doznał kontuzji i stracił kolejne miesiące. Na starcie było wiadomo, że nie ma co liczyć na grę w Barcelonie, więc musiał poszukać sobie nowego klubu. Już wiadomo, gdzie zagra.

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Od kilku dni w mediach przewijał się Ajax Amsterdam. Holenderski gigant był zainteresowany doświadczonym bramkarzem, ale tylko w ramach wypożyczenia. Rozmowy były długie, ponieważ FC Barcelona chciała zejść z wysokiego wynagrodzenia, jakie pobiera zawodnik. Ostatecznie strony doszły do porozumienia, o czym poinformował Fabrizio Romano. W przyszłym sezonie Marc-Andre ter Stegen zagra w Ajaksie. Spędzi tam tylko jeden sezon w ramach wypożyczenia. Holendrzy pokryją większą część pensji 34-latka.

Ter Stegen w Barcelonie spędził dwanaście lat. Na Camp Nou trafił latem 2014 roku. Od tego momentu łącznie rozegrał 423 spotkania, w których 176 razy zachował czyste konto. W ostatnich latach był kapitanem Blaugrany.