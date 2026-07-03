W tym klubie będzie grał Ter Stegen w przyszłym sezonie

15:11, 3. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Marc-Andre ter Stegen w przyszłym sezonie będzie grał w Ajaksie Amsterdam. Już wiadomo, że bramkarz zostanie wypożyczony, a FC Barcelona nie będzie musiała pokrywać większej części jego pensji.

Marc-Andre ter Stegen
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen zostanie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam

Marc-Andre ter Stegen w momencie, gdy doznał kontuzji pleców na początku sezonu 2024/2025, stracił miejsce w składzie FC Barcelony. Katalończycy musieli ściągnąć awaryjnie Wojciecha Szczęsnego, a następnie kupili młodego Joana Garcię. W ten sposób reprezentant Niemiec spadł w hierarchii bramkarzy na sam koniec. Skończyło się to wypożyczeniem do Girony kilka miesięcy temu.

Przygoda w Gironie nie potoczyła się po myśli niemieckiego bramkarza. Szybko doznał kontuzji i stracił kolejne miesiące. Na starcie było wiadomo, że nie ma co liczyć na grę w Barcelonie, więc musiał poszukać sobie nowego klubu. Już wiadomo, gdzie zagra.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Od kilku dni w mediach przewijał się Ajax Amsterdam. Holenderski gigant był zainteresowany doświadczonym bramkarzem, ale tylko w ramach wypożyczenia. Rozmowy były długie, ponieważ FC Barcelona chciała zejść z wysokiego wynagrodzenia, jakie pobiera zawodnik. Ostatecznie strony doszły do porozumienia, o czym poinformował Fabrizio Romano. W przyszłym sezonie Marc-Andre ter Stegen zagra w Ajaksie. Spędzi tam tylko jeden sezon w ramach wypożyczenia. Holendrzy pokryją większą część pensji 34-latka.

Ter Stegen w Barcelonie spędził dwanaście lat. Na Camp Nou trafił latem 2014 roku. Od tego momentu łącznie rozegrał 423 spotkania, w których 176 razy zachował czyste konto. W ostatnich latach był kapitanem Blaugrany.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości