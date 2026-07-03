Real Madryt ogłasza ws. transferu gwiazdy Chelsea! Oficjalny komunikat

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real dementuje. Nie planuje transferu Fernandeza

Real Madryt od wielu tygodni jest łączony z transferem Enzo Fernandeza. Na taki ruch naciska sam gwiazdor Chelsea, który swego czasu wprost stwierdził, że chciałby pewnego dnia zamieszkać w stolicy Hiszpanii. Jose Mourinho domaga się jeszcze jednego wzmocnienia do środka pola, więc naturalnym kandydatem klubu z Santiago Bernabeu miałby być właśnie reprezentant Argentyny.

Do plotek transferowych postanowił odnieść się klub, który w oświadczeniu zdementował, jakoby prowadził jakiekolwiek działania w kierunku transferu Fernandeza. Zapewnił ponadto, że nie planuje sprowadzać argentyńskiego pomocnika.

„W świetle doniesień i oświadczeń, które pojawiły się w ostatnich dniach w sprawie rzekomego zainteresowania Realu Madryt piłkarzem Enzo Fernandezem, klub oświadcza, że nie podejmował żadnych działań, bezpośrednio ani pośrednio, w celu pozyskania wyżej wymienionego zawodnika i ponadto nie zamierza przeprowadzać takiego transferu.” – brzmi fragment oficjalnego komunikatu, opublikowanego przez hiszpańskiego giganta.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

Wygląda na to, że Real przyjął nową strategię komunikacyjną w sprawie potencjalnych ruchów transferowych. Podobny komunikat wydał niedawno w kontekście Michaela Olise, również łączonego z przenosinami na Santiago Bernabeu.

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