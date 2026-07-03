Real Madryt ogłasza ws. transferu gwiazdy Chelsea! Oficjalny komunikat

10:31, 3. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt

Real Madryt odniósł się do plotek ws. transferu Enzo Fernandeza. Oficjalnie zdementował, jakoby podjął jakiekolwiek działania związane z pozyskaniem gwiazdy Chelsea.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real dementuje. Nie planuje transferu Fernandeza

Real Madryt od wielu tygodni jest łączony z transferem Enzo Fernandeza. Na taki ruch naciska sam gwiazdor Chelsea, który swego czasu wprost stwierdził, że chciałby pewnego dnia zamieszkać w stolicy Hiszpanii. Jose Mourinho domaga się jeszcze jednego wzmocnienia do środka pola, więc naturalnym kandydatem klubu z Santiago Bernabeu miałby być właśnie reprezentant Argentyny.

Do plotek transferowych postanowił odnieść się klub, który w oświadczeniu zdementował, jakoby prowadził jakiekolwiek działania w kierunku transferu Fernandeza. Zapewnił ponadto, że nie planuje sprowadzać argentyńskiego pomocnika.

„W świetle doniesień i oświadczeń, które pojawiły się w ostatnich dniach w sprawie rzekomego zainteresowania Realu Madryt piłkarzem Enzo Fernandezem, klub oświadcza, że nie podejmował żadnych działań, bezpośrednio ani pośrednio, w celu pozyskania wyżej wymienionego zawodnika i ponadto nie zamierza przeprowadzać takiego transferu.” – brzmi fragment oficjalnego komunikatu, opublikowanego przez hiszpańskiego giganta.

Wygląda na to, że Real przyjął nową strategię komunikacyjną w sprawie potencjalnych ruchów transferowych. Podobny komunikat wydał niedawno w kontekście Michaela Olise, również łączonego z przenosinami na Santiago Bernabeu.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości