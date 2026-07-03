„Robert Lewandowski miał gotowy kontrakt z Realem Madryt”

Robert Lewandowski jeszcze grając w Niemczech, miał gotowy kontrakt z Realem Madryt. O wynegocjowanej umowie powiedział jego były agent, Cezary Kucharski, w rozmowie z "Onetem".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski był blisko Realu Madryt

Robert Lewandowski w ostatnich dniach już oficjalnie przeniósł się do amerykańskiego Chicago Fire na zasadzie wolnego transferu po odejściu z FC Barcelony. Przez długie kilka tygodni zastanawiano się, gdzie finalnie trafi Polak, ale po „odpuszczeniu” tematu przez kluby z Arabii Saudyjskiej wszystko wskazywało już na przenosiny do MLS. Tak też się stało.

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że kariera kapitana reprezentacji Polski w USA zmierzać będzie ku końcowi. Dokonując pewnego bilansu można uznać, że szkoda, że Lewandowski tak późno trafił do Hiszpanii i Barcelony. Jak się jednak okazuje, kilka lat wcześniej miał już gotowy kontrakt z Realem Madryt, do którego mógł przejść grając jeszcze na niemieckich boiskach Bundesligi. O wszystkim opowiedział jego były menadżer, Cezary Kucharski.

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– Było bardzo blisko. Robert Lewandowski miał wynegocjowany kontrakt z Realem Madryt. Kilka razy rozmawialiśmy na ten temat. Jego marzeniem, jego otoczenia, był właśnie transfer do tego zespołu – przyznał Cezary Kucharski w rozmowie z „Onetem”.

Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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