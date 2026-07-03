Widzew bierze piłkarza z La Liga! Hiszpanie ogłaszają

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Mario Garcia zostanie nowym piłkarzem Widzewa Łódź

Widzew Łódź w porównaniu do poprzednich okienek transferowych nie szaleje z wydatkami oraz wzmocnieniami. Do tej pory sprowadzili tylko jednego piłkarza. Kontrakt z klubem podpisał Karol Świderski, za którego zapłacili milion euro. Niebawem ma to się jednak zmienić, ponieważ hiszpańskie media są przekonane, że klub z PKO BP Ekstraklasy właśnie dopiął transakcję z udziałem gracza La Liga.

Według doniesień dziennika AS do Łodzi przeniesie się Mario Garcia. To 22-letni lewy obrońca, który ostatnie lata spędził w Racingu Santander. Razem ze swoim klubem wywalczył w poprzednim sezonie awans do La Liga. Nie będzie jednak mu dane zagrać w hiszpańskiej elicie. Widzew doszedł do porozumienia z Hiszpanami i miał wpłacić pół miliona euro odstępnego.

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Obecnie kwestia sfinalizowania transferu pozostaje w rękach piłkarza. Mario Garcia może liczyć na bardzo korzystną dla siebie umowę. Oba kluby czekają na decyzję piłkarza. To on musi zdecydować, czy chce przenieść się do Widzewa Łódź, czy zostać w Racingu Santander.

Garcia w minionej kampanii rozegrał 21 meczów na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej oraz 3 spotkania w Pucharze Króla. Łącznie zanotował dwie asysty. Razem w barwach Racingu wystąpił w 83 meczach, w których strzelił 4 bramki i zanotował 3 asysty. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na ok. 700 tysięcy euro.