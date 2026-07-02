Lamine Yamal uderzył pewnością siebie. Pokazał mentalność lidera

Lamine Yamal po awansie Hiszpanii do 1/8 finału MŚ 2026 podkreślił zarówno presję turnieju, jak i swoje ambicje. Zawodnik podzielił się komentarzem po starciu z Austrią.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Reprezentacja Hiszpanii i droga na MŚ 2026

Lamine Yamal ponownie znalazł się w centrum uwagi po kolejnym meczu reprezentacji Hiszpanii na trwającym mundialu. Młody skrzydłowy w kilku krótkich, ale wymownych wypowiedziach odniósł się do awansu do kolejnej fazy turnieju, presji oraz swoich piłkarskich marzeń. – Jeśli przegrasz, wracasz do domu. Teraz czas odpocząć i pomyśleć o następnym meczu – mówił Lamine Yamal cytowany przez As.com.

Zawodnik nie ukrywał, że czuje się w pełni gotowy do dalszej rywalizacji na najwyższym poziomie. – Jestem w 100 procentach gotowy – powiedział lapidarnie piłkarz FC Barcelony.

Mundial oczami Lamine Yamala

Ważnym wątkiem była także pewność siebie całej drużyny. La Roja coraz odważniej patrzy na kolejne etapy turnieju. – Musimy się ciągle rozwijać, ale nie boimy się nikogo – podkreślił Lamine Yamal, odnosząc się do wątku dotyczącego kolejnego rywala.

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Zawodnik wypowiedział się również na temat swoich ambicji związanych z występami na mundialu. Jasno definiował cel, jaki przyświeca mu w karierze. – To najwspanialsza rzecz. Nie ma nic lepszego niż Mistrzostwa Świata. Kiedy dziecko marzy, marzy o tym. O awansie do następnej rundy i spełnieniu marzenia: wygraniu mundialu z Hiszpanią – rzekł wprost 18-latek.

Reprezentacja Hiszpanii pozostaje w grze o najwyższe cele. W kolejnej fazie turnieju aktualni mistrzowie Europy będą mieć przed sobą kolejne trudne wyzwanie.