Liverpool poluje na gwiazdora Chelsea. To byłby głośny transfer

Liverpool szuka na rynku następcy Mohameda Salaha. Jednym z kandydatów do przenosin na Anfield Road jest Pedro Neto - dowiedział się Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Pedro Neto łączony z Liverpoolem

Liverpool ma przed sobą trudne zadanie, jakim będzie odpowiednie zastąpienie Mohameda Salaha. Przypomnijmy, że egipski skrzydłowy otrzymał zgodę na odejście z Anfield Road za darmo przed wygaśnięciem umowy. Angielski gigant szuka na rynku zawodnika, który mógłby wejść w buty legendy zespołu The Reds i utrzymać wysoki poziom w formacji ofensywnej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do wzmocnienia prawego skrzydła w Liverpoolu jest Pedro Neto. Choć Chelsea wolałaby zatrzymać swojego piłkarza na dłużej, jest gotowa wysłuchać ofert opiewających na duże pieniądze. 26-letni Portugalczyk nie potrzebowałby aklimatyzacji w Premier League, co w oczach władz z Anfield Road stanowi istotny atut.

Neto z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Blues od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za 60 milionów euro z Wolverhampton Wanderers. Doświadczony zawodnik w swoim piłkarskim CV ma również Lazio Rzym oraz Sporting Braga. 29-krotny reprezentant Portugalii w minionym sezonie rozegrał 52 mecze, zdobył 10 bramek i zaliczył 10 asyst. Wartość rynkowa atakującego wynosi około 60-70 milionów euro.

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